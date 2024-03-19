В Германии пройдет заседание в формате 'Рамштайн': каких решений ждать Украине

Во вторник, 19 марта, на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередной заседание Контактной группы по обороне Украины. Стоит отметить, что встреча пройдет по приглашению министра обороны США Ллойда Остина.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" прошло 14 февраля, по итогам которого партнеры Украины объявили о запуске коалиции противовоздушной обороны и дронов. OBOZ.UA выяснил, что чего ждать Украине после заседания контактной группы 19 марта и какие прогнозы дают на Западе.

Глава Пентагона в соцсети Х заявил, что отправился в Германию на 20-е заседание Контактной группы по обороне Украины. По его словам, коалиция, состоящая примерно из 50 стран, продолжит объединяться, чтобы поддержать насущные потребности Украины на поле боя и долгосрочную безопасность.

По информации Reuters, в Германии Остин будет пытаться убедить европейских союзников в том, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему привержена поддержке Украины, даже несмотря на то, что у Вашингтона практически закончились деньги для оказания помощи ВСУ.

"Я думаю, что наши союзники остро осознают нашу ситуацию с финансированием, а украинцы – больше, чем кто-либо другой, из-за дефицита, который возникает из-за того, что мы не можем их обеспечить", – заявил высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности.

В то же время в минобороны США признают, что отсутствие финансирования для Украине уже сейчас оказывает влияние на ситуацию на поле боя, и украинским войска приходится экономить ресурсы. Американские чиновники не исключают, что США смогут найти дополнительные финансы для Украины. Однако этой суммы будет недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие действий Конгресса.

По словам представителя Пентагона Сабрины Сингх, США не позволят Украине потерпеть поражение в войне. Также в Пентагоне официально сообщили, что Контактная группа в очередной раз соберется в Германии, чтобы обсудить войну в Украине, и подтвердить, что Соединенные Штаты и коалиция продолжают поддерживать Украину в защите от российских оккупантов.

Накануне "Рамштайна-20" Остин заявил, что коалиция сосредоточится на неотложных потребностях Украины на поле боя. Перед заседание контактной группы министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели переговоры с министром обороны США. Руководители оборонных ведомств обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности Украины, а также указали на конкретные запросы. В частности, глава украинского оборонного ведомства назвал среди ключевых приоритетов в помощи от союзников боеприпасы и противовоздушную оборону.

Кроме того, в пресс-службе Пентагона заявили, что накануне поездки в Германию Остин провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В минобороны США отметили, что в ходе переговоров поднимался вопрос об укреплении трансатлантической оборонно-промышленной базы для продолжения поддержки Украины.

Напомним, глава Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид заявил, что новая военная помощь Украине от Соединенных Штатов кардинально не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ в кратчайшие сроки. Однако дополнительное финансирование позволит украинским силам постепенно оттеснять россиян.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм сказал, что Украина должна показать, что будет бороться со страной-агрессором Россией независимо от действий США. Он призвал украинцев демонстрировать тот уровень боевого духа, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что сейчас, спустя два года после начала полномасштабной войны в Украине, уже ясно, что страна-агрессор Россия на этом не остановится. Именно поэтому страны Европы должны быть готовы к обороне и переходить в режим "военной экономики".

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