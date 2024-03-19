С новой помощью ВСУ смогут начать оттеснять оккупантов, а в 2025 году пойти в наступление, – сенатор Рид

Новая военная помощь Украине от Соединенных Штатов Америки кардинально не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ в кратчайшие сроки. Однако дополнительное финансирование позволит украинским силам постепенно оттеснять россиян.

С таким мнением выступил глава Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид, передает издание "Голос Америки". Если законодатели одобрят выделение финансирования, Силы обороны Украины до конца 2024 года будут медленно оттеснять оккупационные российские войска на передовой.

В то же время, по его убеждению, можно допустить, что Украина пойдет в наступление уже в начале 2025 года при условии, что получит новую помощь от Вашингтона.

"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом", – сказал Рид.

Сенатор считает, что это значительно усложнит положение войск России и заставит представителей государства-агрессора сесть за стол переговоров.

"Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу", – добавил Рид.

По его словам, ныне оккупационные войска могут оказывать давление на ВСУ и перешли к более привычному для них типу войны. Речь идет о фиксированных позициях, бункерах и плотном минировании.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор Линдси Грэм сказал, что Украина должна показать, что будет бороться со страной-агрессором Россией, независимо от действий США. Он призвал украинцев демонстрировать уровень боевого духа, который находился в начале полномасштабного российского вторжения.

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