Украина должна показать, что будет бороться вне зависимости от действий США, – сенатор Грэм

Американский сенатор Линдси Грэм сказал, что Украина должна показать, что будет бороться со страной-агрессором Россией, независимо от действий США. Он призвал украинцев демонстрировать тот уровень боевого духа, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

С таким заявлением он выступил на брифинге во время визита в Киев в понедельник, 18 марта, Слова Грэма процитировало агенство Укринформ.

"Я хочу, чтобы оружие поступало, но я думаю, что вы должны продемонстрировать россиянам: "Что бы Америка ни делала, мы будем бороться". Это то, что мы делали, когда начали бороться за свободу. Это тот дух, который я увидел, когда началась война", – добавил республиканец.

Грэм отметил, что размер помощи Украине со стороны Европейского Союза сравнялся с помощью США, однако 33 млрд евро по плану ЕС Ukraine facility предоставляются в кредит, тогда как США "никому не занимали ни копейки".

"Если вы хотите, чтобы мы продолжали участвовать и могли вам помочь, тогда мы должны разработать политику, которая будет приемлема для общественности дома, которая чувствует, что ее игнорируют", – объяснил сенатор.

Американец выразил надежду, что в 2024 году Украина получит от США необходимое оружие и сможет не только удерживать территорию, но и усилить давление на россиян.

"Вот что, я надеюсь, произойдет в 2024 году. Америка передаст Украине оружие, которое вам так нужно, и вы начнете не только удерживать территорию, но и еще больше давить на россиян в течение 2024 года. Что вы получите ATACAMS, чтобы могли разбить проклятый мост, соединяющий Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества украинских военных. Вы – самые изобретательные люди, которых я когда-либо не встречал", – сказал Линдси Грэм.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел встречу с Линдси Грэмом, который 18 марта прибыл в Киев. Они обсудили вопрос дальнейшей всесторонней помощи Украине со стороны США.

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