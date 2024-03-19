Польша и Германия создадут 'коалицию бронетанкового потенциала' для Украины: что задумали

Польша и Германия 26 марта намерены объявить о создании "коалиции бронетанкового потенциала", призванной обеспечить Украину современными боевыми танками. Присоединиться к проекту выразили готовность также Великобритания, Швеция и Италия.

Об этом заявили министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и его немецкий коллега Борис Писториус на совместной пресс-конференции 18 марта по итогам переговоров под Варшавой. "26 марта мы в качестве соруководителей Польши и Германии активируем коалицию бронетанкового потенциала для поддержки Украины", – сказал польский министр.

Он также назвал будущую коалицию "одной из самых важных из тех, которые были созданы".

"Мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему выразили готовность присоединиться и другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", – сказал Косиняк-Камыш.

Глава минобороны Польши добавил, что личное участие министра Бориса Писториуса в работе с Польшей было знаком дружбы, партнерства и "размышлений о том, что делать сегодня, чтобы помочь Украине", а также работы ради безопасности Европы, стран НАТО и "нашей цивилизации и нашего будущего".

Он также назвал сотрудничество в рамках НАТО и ЕС основополагающим для европейской безопасности и заявил, что оно будет укрепляться и развиваться.

Косиняк-Камыш напомнил, что 5 тыс. немецких военных размещены в Литве как пример усиления восточного фланга НАТО и, в частности, самой Польши.

"Польша и Германия берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе. К июлю наша боевая группа в составе 2500 польских солдат и 2500 немецких солдат будет готова к быстрому реагированию", – сказал польский министр.

Косиняк-Камыш также заявил о выполнении стратегического плана ЕС, сформированного после вторжения РФ в Украину в 2022 году, и добавил, что силы должны быть подготовлены и достичь оперативного потенциала.

Польша и Германия будут вместе в течение года работать над созданием сил быстрого реагирования, сказал министр обороны Польши.

В свою очередь Писториус подчеркнул необходимость быть готовыми к любому развитию событий.

"Никто на самом деле не знает, нападет ли Россия (дальше. – Ред.) в Европе и когда, но что мы действительно видим, так это то, что она может и желает атаковать Украину и делает это уже более двух лет. Итак, чему мы должны научиться все вместе как союзникам в Европе, так это быть готовыми к любой угрозе, особенно к угрозе, которая исходит от путинской России в любой год. Это задача, которую мы должны выполнить, и это то, над чем мы работаем", – сказал он.

Он также подчеркнул необходимость предоставить Украине достаточные оборонительные и наступательные возможности в виде ракет и вооружений.

"Это задача, которую мы будем решать завтра в Контактной группе по обороне Украины, но, конечно, и как министры обороны на предстоящей встрече в рамках "Веймарского треугольника", – заявил Борис Писториус.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство членов правящей коалиции Германии выразило поддержку передачи ракет Taurus Украине при голосовании в Европарламенте. 451 депутат проголосовал за соответствующую резолюцию.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова согласиться на условие не поражать цели в РФ ракетами Taurus, если получит их.

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