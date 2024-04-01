Путин устроит Штатам Перл-Харбор, если те не прекратят политические игры. Интервью с генералом Романенко

Беларуский диктатор Александр Лукашенко внезапно заговорил о Сувалкском коридоре – условной линии длиной около 100 километров, которая одновременно соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Значит ли это, что Путин готовит новую военную авантюру против стран НАТО? На сегодняшний день эта риторика выглядит чистой пропагандой. По объективным причинам подобный поход на Сувалки невозможен – агрессор не имеет необходимой группировки войск.

Чтобы сформировать его, Путину нужна пауза в войне против Украины. Интересно, что к моменту полномасштабного вторжения его армии в нашу страну государства НАТО уступали российской армии в конвенционных вооружениях, но за два года смогли нарастить потенциал.

Все это благодаря Украине, сдерживавшей врага. Что касается позиции США, пять месяцев не помогающих Украине, то политический кризис – не более чем отговорка. Президент Америки своим решением может хоть сегодня предоставить нашей стране боеприпасы и вооружение, но не делает этого.

Если в Вашингтоне не изменят своего отношения к этой войне, Путин может устроить им Перл-Харбор 2.0. Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сделал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Лукашенко заговорил о Сувалкском коридоре, на камеру интересовался у военных, какова его ширина и т. д. Мы понимаем, что он говорит под диктовку Путина. Считаете ли вы, что Кремль сегодня действительно может рассматривать такой сценарий агрессии по отношению к странам НАТО?

– Дело в том, что всегда была, есть и остается информационная часть широкомасштабной войны, она очень важна и нужна. Понимая это, Путин вкладывает миллиарды долларов в эту войну, и она продолжается. Несмотря на то что он давно нерукопожатен, он продолжает отстаивать свои позиции, используя других лидеров стран. В этом случае своего сателлита – Лукашенко.

Нам здесь нужно четко понимать, что это пропагандистская игра, очередное накручивание. Мы не будем участвовать в этой игре. Мы уже видели подобные игры. К примеру, в первые дни полномасштабного вторжения мы часто спрашивали, когда беларусы с россиянами начнут наступление с севера. И тогда объяснялось: для того, чтобы начинать такую авантюру, нужна достаточная группировка войск.

Конечно же, в отличие от нас, россияне в мобилизации уже имеют опыт и проводят ее довольно легко. Но только когда они соберут людей, вооружение и технику, будет понятно, что потенциальная угроза сформирована. Пока можно говорить только об угрозе на уровне диверсионных групп.

Можете спросить: могут ли они пойти в наступление завтра? Могут. Собрать отряд, ДРГ и начать. Но это не будет означать полномасштабную войну. Пока такого рода возможностей у них нет. Россия еще не выполнила свои задачи на юге и востоке Украины, поэтому для действий здесь у них нет сил.

Лукашенко, подыгрывая Путину и выполняя его задачи, организует такие пропагандистские действия. Путин играет на страхах Запада, стремлении "не допустить эскалации". Кстати, в истории не было ни одного случая, когда такой подход привел бы к победе.

Резюмируя: эта риторика пропагандистская. Не надо лить воду на путинско-лукашенковскую мельницу.

– Могли бы вы сравнить военные потенциалы страны-агрессора России и той же Литвы? Поскольку это государство входит в состав НАТО, можно говорить о силах НАТО в Европе в целом. Считаете ли вы, что эти силы можно сравнивать?

– В первую очередь, некорректно сравнивать потенциалы России и Литвы. Это означает лить воду на пропагандистскую мельницу Путина. Собственно, он постоянно использует эту риторику, мол, мы возьмем любую страну Балтии через несколько часов, на Польшу понадобится немного больше времени, дойдем до Берлина и т. д. Этим заниматься не нужно.

До начала военных действий армия России в конвенционном вооружении превосходила потенциал стран НАТО. Путин это знал, спекулировал этим и сегодня продолжает оказывать такое давление, хотя через два года Украина – подчеркиваю – подарила странам Балтии, Польше, Румынии, Молдове и всем странам НАТО, в том числе США, возможность лучше подготовиться к предстоящей войне. За это мы платим кровью и жизнями наших защитников и мирных людей.

Таким образом, страны Запада смогли значительно увеличить свои возможности. В этом смысле Трамп в свое время оказался прав, когда требовал от европейских государств увеличения расходов на оборону до 4% ВВП. И сейчас некоторые начали это делать, но надо, чтобы это сделали все. Кстати, именно Трамп первым дал Украине Javelin. Да, он в основном шоумен. К сожалению, в США еще не появился свой Макрон, заявивший о намерении ввести войска в Украину.

НАТО наращивает потенциал, и Путин уже понимает, что со всеми ими таскаться он уже не сможет. Именно поэтому ему нужна пауза с Украиной. Он уже перевел свою промышленность на военные рельсы, запускает новые производства. Сделает еще пару "Крокусов" и еще больше сплотит ряды россиян. Готовых воевать с Европой будет еще больше.

Так они и до Америки достанут. Если американцы будут и дальше вести себя так, они дождутся своего Перл-Харбора.

У Штатов есть все возможности помогать Украине. В США пытаются показать, что все сводится к позиции Конгресса, но это месседж для их избирателей, не для украинцев и не для специалистов, точно знающих, что президент США хоть сегодня может подписать документ о передаче боеприпасов Украине, вооружений, которые в США просто уничтожаются. Без Конгресса или еще чего-нибудь. Президент США имеет на это право, но не делает.

Но в США заняты выборами и реализацией программы – не помогать Украине, чтобы она победила. Правда, они и России не намерены помогать побеждать. Но прежде всего – не помогать нам.

– Продолжая тему, которую вы затронули. В интервью OBOZ.UA ветеран войны Олег Симороз заявил, что Украине необходимо уходить от этой тотальной зависимости от западной помощи и развивать отечественный ВПК. По вашим оценкам, можем ли мы выйти на такой формат?

– Все вопросы о том, как это реализовывать. Конечно, уже проснулись, уже начали что-то делать, но время потеряно. Вспомните, как десять лет обсуждали, когда достроят патронный завод после того, как потеряли завод в Луганске. И производственные площади выбирали, и конструкторскую документацию подготовили, но все равно что-то не так. Вопросы безопасности медленно, но четко передвигались.

Поэтому мы пока не можем отказаться от помощи Запада. У США уже сейчас есть возможность помогать нам, но пауза длится уже пять месяцев, и за эту паузу платим мы. Не знаю, о чем думает Джонсон. Я бы посоветовал ему почитать историю Второй мировой войны, историю Перл-Харбора. Мне бы очень не хотелось, чтобы эта история повторилась для американцев. Но мне бы очень хотелось, чтобы они это помнили, делали выводы и соответствующим образом вели себя.

В Киеве был советник Байдена Салливан. С чем он приехал и с чем уехал? Поговорить о нашем пессимизме и оптимизме? Когда его спросили об ATACMS, он сказал: "Нет-нет, этого мы не дадим. Мы вам уже чуть-чуть дали…" Но США дали нам единицы этих ATACMS – и как эффективно мы их использовали! Вертолеты на двух аэродромах и так далее. Но все равно нет.

– Могут ли страны НАТО в Европе рассчитывать на помощь США в случае такой необходимости?

– Байден сделал заявление, что США будут действовать как член НАТО, если будет нападение хотя бы на одну страну Альянса (6 декабря 2023 г. Байден заявил: "Если Путин нападет на союзника по НАТО, что же, мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм территории НАТО". – Ред.).

Тем не менее мы помним, что, кроме 11 сентября, 5-я статья Устава НАТО нигде не работала. Вспомните, как российская ракета залетела на территорию Польши, погибли люди (речь идет об атаке 15 ноября 2022 года, в результате которой произошел взрыв в польской деревне Пшеводув, погибли двое местных жителей. – Ред.). Но даже здесь 5-я статья не сработала.

Путин докажет и Польше, и другим странам Альянса, что он понимает только силу. Вспомните, как Турция сбила российский самолет на турецко-сирийской границе (24 ноября 2015 года. – Ред.). Да, Эрдоган извинился, турецких летчиков посадили в тюрьму, впоследствии Турция снова начала торговать с Россией. Но после этого россияне больше не провоцировали турок. Поляки со странами НАТО тоже придут к этому, но нужно время.