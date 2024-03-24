Польша потребовала от РФ объяснений из-за 'вторжения' ракеты, которую поляки не захотели сбивать

Польша потребовала, чтобы страна-террорист Россия объяснила, почему ее ракета во время массированного обстрела Украины залетела в польское воздушное пространство. Также польские чиновники попросили Москву прекратить террористические атаки.

Речь идет о крылатой ракете, которая утром 24 марта находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

В дипломатическом ведомстве призывали РФ прекратить террористические атаки на жителей и территорию Украины, положить конец войне и заняться решением внутренних проблем страны.

Также в польском МИД выразили соболезнование жертвам российских бомбардировок и их близким. Кроме того, в ведомстве заявили, что осуждают все формы терроризма и попытки пересмотреть границы силой.

По информации "Радио Свобода", крылатая ракета залетела на 2 километра в глубь территории Польши. Советник министра обороны Мечислав Бенек рассказал, что Польша активировала свою систему обороны после сообщения о массированном ракетном ударе по Львовской области.

Из-за российской атаки в воздух подняли 4 истребителей F-16 – два польских и два американских. Также в минобороны выдали, что пилоты могли бы сбить российскую ракету, если бы она залетела глубже и угрожала безопасности Польши.

Напомним, утром 24 марта во время массированной атаки по Украине российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув. Ракету российских террористов зафиксировали в небе над Польше в 4:32 утра.

Ранее сообщалось, что 29 декабря 2023 в разгар массированной воздушной атаки РФ на Украину в воздушное пространство Польши также залетел неизвестный объект. Позже в польском генштабе заявили, что это была российская ракета.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 января во время массированной ракетной атаки РФ по Украине польские военнослужащие переходили в повышенный режим боевой готовности. В частности, в небо были подняты истребители F-16. Также были активизированы наземные системы противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!