Россия пытается создать информационные условия для возможной эскалации против стран НАТО – ISW

Россия продолжает создавать информационные предпосылки для оправдания возможной эскалации против стран-членов НАТО в будущем. В частности, Москва хочет, чтобы российские федеральные законы полностью обеспечивались в постсоветских государствах, где не действует юрисдикция Кремля.

Это утверждают аналитики Института изучения войны (ISW). Это может дать Москве основание использовать "нарушение законов" в качестве повода для возможной агрессии против стран Запада.

"Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил 31 марта, что Россия будет продолжать отстаивать свое право, вопреки международному праву, применять российское федеральное законодательство к должностным лицам стран НАТО и постсоветским государствам за их действия, совершенные на территории их собственных стран, где у российских судов нет юрисдикции, несмотря на признание того, что судебное преследование по таким делам будет "нереальным"", – говорится в сообщении.

Также аналитики напомнили, что ранее МВД России объявило в розыск нескольких чиновников из стран-членов НАТО, обвиняя их в нарушении различных российских законов, хотя чиновники в этот момент находились на территории своих стран.

"Попытки Кремля применить свои федеральные законы к чиновникам НАТО за действия в их собственных странах фактически отрицают суверенитет этих государств и являются частью российских усилий по созданию информационных условий, оправдывающих возможную эскалацию России против стран НАТО в будущем", – подытожили аналитики.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в среду, 27 марта, сделал ряд заявлений. В частности, он заверил, будто бы РФ не собирается воевать с НАТО. Также он попытался выставить Украину виновной в начале полномасштабного вторжения, заявив, что "Россию после восьми лет обмана с Минскими соглашениями просто заставили перейти на другую форму защиты своих интересов".

Ранее Путин заявил, что у России якобы нет никаких глобальных территориальных претензий. Планов направлять свои войска в Польшу или Латвию у нынешнего Кремля тоже нет, потому что это был бы "глобальный конфликт".

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