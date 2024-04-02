РФ сконцентрировала силы в направлении Часова Яра: что происходит на Бахмутском направлении. Карта

На Бахмутском направлении российские войска сконцентрировали свои силы в направлении города Часов Яр. Они проводили штурмы Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, однако за прошедшие сутки оккупанты не добились тактических успехов.

Об этом в понедельник, 1 апреля, в эфире 24 канала сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" в составе 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Атаки в направлении Клещиевки – отбиты, атаки в направлении Ивановском привели к тому, что российская сторона оставила на поле боя две бронированные машины, которые отвечали за доставку "живой штурмовой силы" на переднюю линию", – сообщил он.

По словам Федоренко, на Бахмутском направлении российская армия превосходит украинскую в количестве артиллерийских боеприпасов и артиллерии. На один выстрел украинских артиллеристов приходится шесть выстрелов российской армии, уточнил он.

Не ощущается и недостатка у врага живой силы. К примеру, россияне могут оставить 30 своих штурмовиков на небольшом участке фронта и к уже вечеру повторить штурмовые действия.

"Это свидетельствует о том, что действительно живой силы противника достаточно много. К тому же, она у них комбинированная, имеется ввиду, есть низко подготовленные представители частных военных компаний и мобилизованные, они идут по минным заграждениям, выявляют позиции, проводят разведку боем и т.д. Есть другая составляющая, это высоко подготовленные бойцы, они воюют лучше", – отметил Федоренко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Город Часов Яр на Донетчине из-за наступления российской оккупационной армии оказался в сложной ситуации. Враг зашел на окраины города и занял высоту, сказал соучредитель проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый.

– В городе Часов Яр на Донетчине продолжаются позиционные бои с перемещенными маневрами. Российские оккупанты не смогли захватить его полностью – если ВСУ отойдут на другие позиции, то оставят огневой контроль за этим сектором, отметил генерал Николай Маломуж.

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