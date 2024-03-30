'Этого нельзя было допускать': в DeepState сообщили о ситуации в Часовом Яре

Город Часов Яр на Донбассе из-за наступления российской оккупационной армии оказался в сложной ситуации. Враг зашел на окраины города и занял господствующие высоты.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сообщил соучредитель проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый. "Это плохо, этого нельзя было допускать", – подчеркнул он.

По словам аналитика, выход на высоту дает врагу "оперативное пространство для дальнейшего продвижения, огневой контроль, потому что эта высота покрывает очень большую область обзора".

По словам Погорелого, противник активизировался в районе Часового Яра, поскольку имел там определенный успех. "Как только они видят успех на определенном участке, туда стягиваются силы. Часов Яр обстреливается из авиации и из артиллерии. Соответственно, они начали все равнять с землей", – сообщил он.

Погорелый также рассказал о ситуации в Ивановском – населенном пункте, расположенном непосредственно на линии фронта и который, по сообщениям оккупационных источников, уже взят.

"Сейчас идут тяжелые бои за Ивановское, но важно отметить, что это село не находится под полным контролем врага, как они любят объявлять заранее. Наши военные там сражаются, пытаются сдерживать давление. Они зашли на высоты к северу от Ивановского, там ведутся очень тяжелые бои, ведь нельзя давать врагу продвигаться. Если они продвинутся еще больше на север, они получат огневой контроль с высоты, соответственно будут перекрывать логистику и сама наша группировка окажется под угрозой", – предупредил аналитик.

Как писал OBOZ.UA, в сводке Института изучения войны (ISW) за 25 марта речь шла о приближении российских оккупационных войск к Часовому Яру. Однако, по оценкам аналитиков, в ближайшее время этому городу не грозит окружение или захват.