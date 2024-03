Оккупанты приближаются к окрестностям Часового Яра: в ISW оценили, сможет ли враг захватить населенный пункт. Карта

Оккупационные войска РФ приближаются к окраинам Часового Яра в Донецкой области, но вряд ли будут угрожать населенному пункту окружением или захватом в ближайшие месяцы. Хотя это принесло бы захватчикам ограниченную, но немаловажную оперативную выгоду, если бы они смогли этого добиться.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По его оценкам, основанных на имеющихся визуальных свидетельствах, оккупанты находятся в пределах 1,5 км от города на Бахмутском направлении.

Российские блогеры 24 марта заявили, что ВС РФ недавно продвинулись дальше в сторону окраин Часового Яра и вплоть до него. Министерство обороны страны-агрессора утверждало о "захвате" поселка Ивановское (к западу от Бахмута и непосредственно к востоку от Часового Яра), хотя ISW не наблюдал этому подтверждений.

Аналитики напомнили, что российские войска начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении в ноябре 2023 года. Их целью стало намерение вернуть территорию, освобожденную ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023-го, и захватить Часов Яр. Однако за последние четыре месяца оккупанты добились лишь незначительных тактических успехов к северо-западу и западу от Бахмута. Ныне только отдельные российские источники описывают наступательную активность ВС РФ на этом направлении как "условия для возможной усиленной наступательной операции по окружению и захвату Часового Яра".

"Доступные изображения, которые ISW в настоящее время не будет представлять или описывать более подробно, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины, показывают, что ВСУ установили значительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра, и российские войска, вероятно, будут изо всех сил пытаться прорвать их", – считают аналитики.

Украинские и российские источники сообщили, что армия РФ планировала перебросить подразделения в район Бахмута с Авдеевского направления после захвата Авдеевки в середине февраля. Однако возможность "использовать тактические уязвимые места" ВСУ непосредственно к западу от города побудила оккупантов поддерживать темп своих атак в этом районе. Возможно, это помешало российскому командованию сосредоточить дополнительные силы на Бахмутском направлении.

По мнению экспертов, пока тактические успехи ВС РФ к востоку от Часова Яра не создали условий для окружения или захвата населенного пункта, и врагу, вероятно, придется добиться заметных продвижений к юго-востоку и северо-западу от города, прежде чем приступить к его окружению.

"Российские силы ранее с трудом проводили значительные оперативные окружения, но продемонстрировали способность проводить постепенные охваты или обходные маневры, которые представляли тактическую угрозу ВСУ, как это видно на примере вывода украинских войск из Авдеевки. Российское военное командование может полагать, что его войска смогут провести успешное оперативное окружение, в то время как продолжающиеся задержки с западной помощью в сфере безопасности ограничивают возможности Украины", – заявили в ISW.

Там считают, что захват Часова Яра принес бы оккупантам ограниченную, но немаловажную оперативную выгоду, если бы они смогли этого добиться. В частности, тогда агрессор сможет обезопасить юго-западный фланг захваченной линии фронта в районе Бахмут – Соледар. Аналитики оценивают, что это оттолкнет украинские силы еще дальше от российских наземных линий связи возле Бахмута и им придется развернуть ствольную артиллерию в непосредственной близости от линии фронта, чтобы перехватить логистику оккупантов на большей части трассы Соледар – Бахмут – Горловка.

Помимо этого, Часов Яр также предоставит врагу пути продвижения к Константиновке – южной окраине крупной городской агломерации в Донецкой области, которую Россия давно рассматривает как важную оперативную цель. Продвижение через Часов Яр обеспечивает более прямой путь к этому городу, чем возможные пути продвижения с юга по трассе Н-20 от Авдеевки или с юго-запада из района Торецка.

Весной 2022 года российские войска попытались, но не смогли провести широкое оперативное окружение украинских войск в Донецкой области с целью захвата Славянска. Теперь военные эксперты предполагают, что российское командование намеревается повторить попытку широкомасштабного маневра в 2025 году или позже, а продвижение к западу от Часового Яра создаст им дополнительные условия для этой возможной более крупной наступательной операции.

"Мы подали эти наблюдения, чтобы представить оценку того, что захват Россией Часового Яра будет более значимым с оперативной точки зрения, чем захват Авдеевки. Но мы не прогнозируем, что российские войска быстро возьмут Часов Яр, если они вообще смогут его взять", – подчеркнули аналитики.

