Все решается в Ивановском: в ВСУ рассказали о наступлении россиян на Часов Яр

На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, там продолжаются ожесточенные бои. Войска страны-агрессора РФ давят с флангов и идут в лобовые атаки вблизи сел Ивановское и Богдановка.

Основной целью врага здесь является захват города Часов Яр. Об этом в понедельник, 4 марта, в эфире "Еспресо" рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, в Ивановском решается ключевая цель дальнейшего успеха и наступления российской армии.

"Вблизи Часового Яра ситуация очень сложная. Российские военные атаковать в районе Ивановского, применяя свои штурмовые подразделения, артиллерию, гранатометы, минометы разных калибров и авиацию. Правда, авиации стало меньше, примерно вдвое уменьшилось количество обстрелов. Армия РФ продолжает давить как штурмовыми группами как с флангов, так и в лоб близ Богдановки и Ивановского", – говорит Евлаш.

Он подчеркнул, что враг стремится взять под контроль Часов Яр, чтобы потом развивать наступление на Константиновку, а дальше – на Краматорско-Славянскую агломерацию с южного фланга.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за село Ивановское на Бахмутском направлении идут тяжелые бои. Противник атакует населенный пункт, в то время как военные Сил обороны героически сопротивляются и пытаются отбросить противника с занятых рубежей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!