Маломуж: ВСУ не позволят врагу свободно занять Часов Яр, там господствующие высоты

В городе Часов Яр в Донецкой области продолжаются позиционные бои с перемещенными маневрами. Российские оккупанты не смогли захватить его полностью – если ВСУ отойдут на другие позиции, то оставят огневой контроль за этим сектором.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, украинские войска в Часовом Яру проводят разные операции, чтобы нейтрализовать усилия врага.

"Часов Яр является чрезвычайно важной точкой для ВСУ. Думаю, мы будем ее удерживать дальше. В крайнем случае, если ВСУ отойдут на другие позиции, то оставят огневой контроль за этим сектором", – отметил он.

Генерал объяснил, что в таком случае оккупанты смогут обстреливать многие сектора в направлении Бахмута и коммуникационные пути, что ослабит позиции сил обороны.

"Но думаю, ВСУ не позволят врагу свободно занимать там позиции и проводить операции по стратегическим силам, которые туда подтянуты", – отметил Маломуж.

Напомним, соучредитель проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый сообщил, что Часов Яр на Донбассе из-за наступления российской оккупационной армии оказался в сложной ситуации. Враг зашел на окраину города и занял высоту. По словам аналитика, это дает врагу "оперативное пространство для дальнейшего продвижения, огневой контроль, потому что эта высота покрывает очень большую область обзора".

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW считают, что, несмотря на приближение россиян к окрестностям Часового Яра в Донецкой области, они вряд ли будут угрожать населенному пункту окружением или захватом в ближайшие месяцы. Хотя это принесло бы захватчикам ограниченную, но важную оперативную выгоду, если бы они смогли этого добиться.

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