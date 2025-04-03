'Перенесем войну туда, откуда она пришла': Зеленский – о визите на границу с Россией, поддержке общин и защите Украины. Видео

В четверг, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил пограничные с Россией области. А именно Сумскую и Черниговскую.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем традиционном обращении. В нем он, в частности, подчеркнул, что нужно перенести войну туда, откуда она пришла.

Президент рассказал, что начал сегодня день в Ягодном (Черниговская область). Там на днях отмечалась годовщина освобождения села от оккупантов. Зеленский подчеркнул, что важно, что многие объекты в селе восстановили, строят новые дома, работают над сохранением памяти о том, как россияне содержали всю деревню в подвале школы. Он назвал это преступление одним из самых циничных и бесчеловечных в этой войне. И добавил, что никто никогда этого не забудет.

Также президент посетил Чернигов. Там он встретился с представителями громад области.

"Многие вопросы. И особенно – у громад, граничащих с Россией и фактически постоянно находящихся под обстрелами. Решили сегодня направить дополнительные средства для поддержки всех таких общин – пограничных, на границе с врагом, а также прифронтовых", – рассказал президент.

Он также добавил, что на следующей неделе члены правительства должны решить этот вопрос и выделить дополнительные средства на каждую такую громаду для наиболее насущных задач.

Зеленский также посетил военных в Сумском направлении. Он рассказал, что говорил сегодня с командирами воюющих там подразделений.

"Основные потребности, дополнительное обеспечение, поставка техники, дроны, оперативные вопросы. Работаем для защиты наших позиций", – добавил президент.

Он отметил, что совершенно справедливо перенести войну туда, откуда она и пришла. И все знают, на что рассчитывает враг. Но в любом случае государство, люди и независимость Украины будут защищены.

"Сегодня две наши области: Чернигов, Сумщина. Стратегическое направление, граница с Россией. Лично хотел поблагодарить наших воинов: ДШВ - 80-я бригада, 82-я, – морская пехота - 36-я бригада - и все те, кто выполняет задачу на Курщине, кто защищает этих направлений", – говорится в сообщении.

Президент поблагодарил всех солдат и сержантов, каждого офицера, которые абсолютно героически воюют на этих направлениях с августа прошлого года. И это один из самых больших украинских результатов за время этой войны

"Я благодарен всем нашим людям, которые защищают свой дом, защищают свои общины, защищающие свою землю – нашу землю. Быть здесь, помогать государству и армии, заботиться о людях, которые рядом – это все нужно, это все помогает нам сохранять Украину и приближать мир", – резюмировал свою поездку президент.

1 апреля в Институте изучения войны (ISW) рассказали о ситуации на поле боя. Там, в частности, рассказали, что в российских Курской и Белгородской области, а также на украинской Сумщине постоянно идут бои. Кроме того, россияне добились определенных продвижений по границе между украинской Сумщиной и Курской областью РФ. Аналитики привели геолокационные кадры от 28 марта как подтверждение захвата войск РФ Веселовки Сумской области.

Напомним, ранее в ИSW проанализировали недавние заявления российского диктатора – и пришли к выводу, что Путин пытается манипулировать временным прекращением огня.

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