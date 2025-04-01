Украинские войска продвинулись в районе Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

Украинские воины недавно продвинулись на Торецком направлении. В то же время у россиян есть успехи на Купянском, Кураховском и, вероятно, на Лиманском направлениях, давят они и в районе Великой Новоселки.

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Проходят бои в российских Курской и Белгородской области, а также на украинской Сумщине. О ситуации на поле боя рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Добились определенные продвижения россияне вдоль границы между украинской Сумщиной и Курской областью РФ. Аналитики приводят геолокационные кадры от 28 марта как подтверждение захвата войск РФ Веселовки Сумской области.

Также они обратили внимание на опубликованные минобороны РФ геолоцированные кадры, зафиксировавшие продвижение подразделений российского 137-го полка 106-й дивизии воздушно-десантных войск в центре Гоголевки Курской области (юго-западнее Суджи).

31 марта русские войска наступали близ Новенького и Журавки на Сумщине, а также возле Олешни (юго-западнее Суджи) и возле Гуево (южнее Суджи).

Продолжали россияне 31 марта наступать и в Белгородской области. Российские Z-блогеры писали о боях у Демидовки и западнее, вблизи Поповки.

Известно, что там российское командование задействовало подразделения 34-й мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии и операторов беспилотников 155-й ОМБР Тихоокеанского флота РФ.

Также, по данным эксперта Украинского центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, в Белгородскую область россияне перебросили подразделения 6-й общевойсковой армии, 3-й мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии, а также 88-ю и 85-ю мотострелковые бригады с бывшего 2 армейского корпуса "ЛНР" из Харьковского, Купянского и Северского направлений. Российское командование также перебросило пограничников ФСБ из Приморского края в Белгородскую область.

На Харьковском направлении россияне 31 марта продолжали наступательные действия, но не продвинулись. Бои на протяжении последних двух дней шли преимущественно близ Волчанска.

На Купянском направлении оккупантам недавно удалось продвинуться вдоль трассы Р-79 Купянск-Двуречная и в полях к северо-востоку от Кондрашовки (к северу от Купянска), продвижение подтверждают геолокационные кадры от 30 и 31 марта.

А вот заявления российских "военкоров" о продвижении оккупационных сил к северо-западу от Западного и дополнительные успехи к северо-востоку от Кондрашевки ничем не подтверждаются.

30-31 марта россияне наступали неподалеку от государственной границы вблизи Каменки и Красного Первого, к северу от Купянска в направлении Радковки, к востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки и Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного.

Севернее Купянска, как сообщается, действуют подразделения российской 69-й мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии ВС РФ.

Пытались российские силы наступать также к северо-востоку от Боровой в районе Загрызового и Богуславки, а также к востоку от Боровой – в районе Надии.

Известно, что возле Колесниковки и Загрызового действуют подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, на линии Лозово-Пеомайское замечены подразделения 4-й танковой дивизии и 27-й отдельной мотострелковой бригады, а подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии действуют вблизи Грековки.

Есть основания полагать, что россияне могли недавно продвинуться на Лиманском направлении – к южной окраине Катериновки, что к северо-востоку от Лимана.

За последние два дня россияне вели наступательные действия к северо-востоку от Лимана в районе Новое, Колодязи, Ямполевка и в направлении Зеленой Долины, Новомихайловки и к востоку от Лимана в районе Дибровы и Торского.

Как рассказывают воюющие на Лиманском направлении военные, российские войска в этом районе преимущественно ведут пехотные штурмы. А вот в районе бронетехники по сравнению с 2024 годом они используют редко. При этом, как отметили в ОСГВ "Хортиица", пехотные атаки на Лиманском направлении в последнее время враг усилил, а количество пехоты в этом районе у российских сил накоплено немало.

Известно, что подразделения российских 3-й и 144-й мотострелковых дивизий (обе 20-й общевойсковой армии) действуют вдоль линии Ивановка-Ново-Зеленая Долиня (к северо-востоку от Лимана), а также подразделения 31-го мотострелкового и 19-го танкового полков (оба 67-й мотострелковой дивизии) действуют вблизи Ямполевки (к северо-востоку от Лимана).

Не удалось оккупантам достичь подтвержденных успехов на Северском направлении. Продвижения (без каких-либо подтверждений) у них там существуют только в сообщениях "военных блогеров", которые сообщали о "продвижении" юго-западнее Белогоровки.

30 и 31 марта российские войска совершили наземные атаки к северу от Северска в районе Серебрянки, к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки и Григорьевки, к востоку от Северска в районе Верхнекаменского и к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки

На юго-западе от Белогоровки отмечены подразделения российской 7-й мотострелковой бригады (из бывшего 2 АК "ЛНР").

Также без подтвержденных продвижений продолжались наступательные действия российских войск на Часовоярском направлении.

Так, 30 и 31 марта российские войска атаковали у самого Часова Яра и к югу от Часова Яра у Ступочек и в направлении Предтечино и Белой Горы.

"Российский источник утверждал, что 31 марта российские войска отразили украинскую механизированную контратаку вблизи Часова Яра. Украинский источник утверждал, что 29 марта восточнее Ступочек украинские силы отбили российскую механизированную атаку численностью по меньшей мере взвод с помощью по меньшей мере трех машин", – сказал он.

По словам украинских военных, в районе Часова Яра (и не только там) самой большой проблемой для Сил обороны являются российские оптоволоконные дроны. Они устойчивы к действию средств РЭБ, поэтому единственным способом защиты от них является натяжение сеток вдоль дорог.

В районе Часова Яра действуют подразделения российского 331-го полка воздушно-десантных войск (98-я дивизия ВДВ) и операторы беспилотников 1442-го мотострелкового полка (6-я мотострелковая дивизия).

А вот украинские войска недавно имели определенные продвижения на Торецком направлении – в районе Александрополя, юго-западнее Торецка, это подтверждают геолокационные кадры.

В то же время появились сообщения о захвате россиян Пантелеймоновки.

За последние два дня российские войска атаковали под самим Торецком; к северу от Торецка у Дилиевки; и восточнее Торецка возле Крымского.

Известно, что подразделения 150-й мотострелковой дивизии (8-я ОМСБр) и 132-й ОМСБр (51-я ОМСБр, бывший 1 армейский корпус "ДНР") ведут бои юго-западнее Торецка на участках Новоселовка-Александрополь и Нью-Йорк-Пантелеймоновка. По позициям украинских войск вблизи Пантелеймоновки наносят удары беспилотники российского 68-го танкового полка (150-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия), подразделения 346-й бригады спецназа (ГРУ РФ) и подразделения 238-й артиллерийской армии.

Проходили ожесточенные бои 31 марта и на Покровском направлении, однако без подтвержденных продвижений российских сил.

А вот без подтверждений российские пропагандисты в своих сообщениях "захватили" Новоалександровку (юго-западнее Покровска) и продвинулись в районе Надиевки, Котляровки и Богдановки (все – юго-западнее Покровска).

Российские атаки в течение двух последних дней зафиксированы под самим Покровском; к северо-востоку от Покровска в районе Тарасовки и Александрополя, к востоку от Покровска в районе Елизаветовки, Водяного Второго, Луча, Калинового и в направлении Малиновки; юго-восточнее Покровска возле Лысовки; к югу от Покровска у Зеленого; юго-западнее Покровска возле Котлино, Сергеевки, Шевченко, Новосергеевки, Новоалександровки, Успеновки, Удачного, Серебряного, Котляровки, Троицкого и Богдановки.

По сообщению одного из российских "военных блогеров" от 30 марта, украинские силы 30 марта контратаковали вблизи Успеновки и Соленого (юго-западнее Покровска).

На направлениях Надеевка-Котляровка и Серебряное-Троицкое (юго-западнее Покровска) действуют подразделения российской 90-й танковой дивизии (41-я общевойсковая армия).

Аналитики с помощью геолокационных кадров от 29 марта подтвердили недавнее продвижение россиян на Кураховском направлении: они продвинулись в восточной части Разлива.

А вот заявления российской пропаганды о том, что под контролем войск РФ в настоящее время находятся уже две трети этого населенного пункта, похоже, являются преувеличением: подтверждено присутствие россиян в примерно 4% территории Разлива.

30 и 31 марта российские войска наступали к западу от Курахово в районе Константинополя, Андреевки и Алексеевки и юго-западнее Курахова в районе Разлива. Один из российских "военкоров" также заявлял об украинских контратаках на линии Андреевка-Константинополь: они, по версии пропагандиста, остаются безуспешными.

Известно, что вблизи Разлива действуют подразделения российских 110 и 114 мотострелковых бригад из бывшего 1 АК "ДНР".

Подтверждено продвижение оккупантов в центре Новоселки на Новопавловском направлении.

В целом же 30 и 31 марта русские войска наступали северо-западнее Великой Новоселки в районе Веселого, Бурлацкого и Днепроэнергии; к западу от Великой Новоселки у Привольного и Вольного Поля; и юго-западнее Великой Новоселки близ Новополя.

В ОСГВ "Хортица" 31 марта сообщили, что с 24 по 30 марта российские войска совершили на 39 штурмов больше, чем с 16 по 23 марта, и что российские войска пытаются использовать дожди для продвижения, вероятно, из-за того, что дожди снижают эффективность беспилотников.

Известно, что подразделения российской 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия), 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот РФ) и 336-й морской пехотной бригады (Балтийский флот РФ) действуют севернее от Великой Новоселки вдоль реки Мокрые Ялы. На направлении также действуют операторы дронов из 36-й мотострелковой дивизии и 14-й бригады спецназа ГРУ.

На Гуляйпольском направлении 31 марта боевых столкновений не фиксировалось. Тем временем украинские военные утверждают, что оккупанты накапливают силы и средства для ограниченных и небольших ударов на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Цель захватчиков состоит в установлении контроля за украинскими логистическими путями в этом районе.

Известно, что 30 марта российские войска нанесли 530 ударов, в том числе с задействованием FPV-дронов, что значительно превышает среднесуточный показатель в 450–470 ударов в день.

Не увенчались успехом также российские атаки на западе Запорожской области.

Так, 30 и 31 марта российские войска вели наступательные действия к северу от Работино в районе Новоданиловки и к северо-западу от Работино в районе Малых Щербаков, Лобкового, Щербаков, Каменского и Степового. Российский "военкор" заявил, что украинские силы контратакуют у Щербаков, Малых Щербаков и Степового.

Также россияне пожаловались, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не всегда исправно работают в Запорожском направлении.

Здесь задействованы подразделения российского 417-го разведывательного батальона, 1455-го и 71-го мотострелковых полков (все – 42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия) и 291-я артиллерийская бригада этой же армии. Они действуют вблизи Новоданиловки.

Также 31 марта российские войска продолжали ограниченные наступательные действия в Приднепровском направлении, но не продвинулись. В частности, за последние два дня россияне безуспешно атаковали в районе Садового.

Напомним, ранее в ИSW проанализировали недавние заявления российского диктатора – и пришли к выводу, что Путин пытается манипулировать временным прекращением огня.

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