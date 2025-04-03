Реформирование ВВК в три этапа: какие нововведения ждут военнообязанных и поможет ли смартфон преодолеть коррупцию

Министерство обороны Украины, пытаясь избавиться от коррупционных схем, с 1 апреля ввело новшество – запустило электронный кабинет военно-врачебной комиссии (ВВК). Теперь заключения о пригодности или непригодности военнообязанных к воинской службе должны оформляться исключительно в цифровом формате.

Видео дня

Подробнее о реформировании ВВК и поможет ли это действительно побороть коррупцию – рассказывает OBOZ.UA.

Благие намерения ведут в смартфон

О реформе ВВК в Украине впервые заговорили ровно два года назад. 18 апреля 2023 года Кабмин принял постановление, согласно которому на базе гражданских медучреждений будут работать внештатные ВВК. Решения которых будут иметь ту же силу, что и штатные, при военкоматах. Но дальше этого постановления дело не пошло.

Очередной шаг, касающийся реформирования работы ВВК, был анонсирован 3 декабря 2024 года.

"Минобороны совместно с Министерством здравоохранения запустило реформу военно-врачебной комиссии, позволяющую проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору", – заявил тогда министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, медицинский осмотр смогут проводить гражданские врачи, которые будут вносить свои выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения. Информация из нее буквально через несколько минут будет автоматически поступать в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. А из него уже подтягиваться в Резерв+.

Также в декабре заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко анонсировала на 2025 год введение "электронной ВВК". Процесс цифровизации военно-врачебных комиссий состоит из трех этапов.

Первый – пилотный, обучение сотрудников комиссий "таинству" работы в новых электронных кабинетах ВВК. Второй этап – собственно запуск электронных кабинетов. И третий этап – анонимизация работы ВВК: врачи, которые будут оценивать пригодность или непригодность человека к воинской службе, не смогут идентифицировать его личность (в направлениях не будет имен и фамилий). По замыслу Минобороны, такой цифровой формат работы ВВК должен иметь мощный антикоррупционный эффект.

Первый этап цифровизации ВВК начался 1 марта и уже завершился. За месяц в новой системе зарегистрировалось более 12 тысяч членов ВВК, и они всему научились (в частности – формировать постановления в электронном виде). Второй этап вот только стартовал. Третий должен начаться в ноябре.

В ожидании анонимизации процесса

Стоит отметить, что с 31 января 2025 года Министерство обороны Украины ввело возможность получения электронного направления на ВВК через приложение Резерв+. Его должны прислать в течение суток после отправления запроса, если военнообязанный сам проявит инициативу.

Насчет того, что теперь можно проходить ВВК в любом гражданском учреждении здравоохранения по своему выбору, – данная норма пока не работает. Впрочем, Рустем Умеров и не обещал, что это произойдет вот прямо сразу.

"Да, военнообязанные могут пройти ВВК не только в военкоматах, но и в определенных медицинских учреждениях, в частности в поликлиниках. Но – при наличии соответствующего направления. От кого? Конечно же, от ТЦК. А куда он направит военнообязанного на комиссию – вопрос риторический. Конечно же, к себе", – говорит OBOZ.UA юрист Наталья Костишин.

По ее словам, у каждого ТЦК есть "своя" поликлиника, куда, например, военнообязанному дают направление на кардиограмму, флюорографию, сдачу анализов. Или дополнительное обследование – если человек после операции либо есть какое-то хроническое заболевание.

"Но просто так прийти, без направления, – это бессмысленно, не примут. Да еще если поймут, что вопрос связан с ВВК, – тем более откажут. Никто с военкоматами ссориться не будет", – уверяет Наталья Костишин.

"В нашей больнице никакой возможности пройти ВВК просто нет, не предусмотрено. Все равно человек будет проходить комиссию на территории военкомата. Если он отправит запрос в электронном виде, то все равно попадет в тот же ТЦК, в ту же очередь. У военкомата свой план по мобилизации, и рисковать никто не будет, отдавая военнообязанного "на сторону", – говорит OBOZ.UA начальник медицинской службы Киевской городской клинической больницы №10 Даниил Михайлов.

Одним словом, сама по себе возможность – что заключение о пригодности или непригодности к воинской службе можно получить в электронном виде – особой роли для военнообязанного сейчас не играет. Ведь старый добрый военкомат никуда не делся, и если пригоден – так чего дальше время тянуть?

О реальных шагах по борьбе с коррупцией можно будет говорить только тогда, когда заработает третий этап цифровизации ВВК. То есть произойдет анонимизация работы комиссии.

Когда военнообязанный придет в любую поликлинику или больницу и пройдет осмотр у хирурга, терапевта, невропатолога, окулиста, отоларинголога и при необходимости – у других врачей. И те у него даже имени не спросят.

Потом семейный врач подкрепит заключения врачей и результаты осмотров и анализов цифровой печатью, и информация отправится в Электронную систему здравоохранения. А оттуда – в Оберіг и Резерв+. И все – никакой коррупции.