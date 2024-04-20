В России открыто заявили о планах захватить Харьков: в ISW оценили силы агрессора и указали на ключевой фактор для ВСУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении России захватить Харьков во время предстоящей масштабной наступательной операции. Это первое кремлевское должностное лицо, которое открыто назвало город возможной оперативной целью России.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что глава террористического ведомства дал интервью российским пропагандистам 19 апреля. Он заявил, что "Харьков играет важную роль в идее президента России Владимира Путина о создании демилитаризованной "санитарной зоны" в Украине для защиты российских пограничных населенных пунктов от украинских ударов".

По словам Лаврова, Путин поставил оккупантам задачу продвинуть линию фронта "достаточно далеко вглубь Украины", что министр четко определил как Харьковскую область. Это нужно якобы для вывода российских населенных пунктов за пределы диапазона ударов из Украины.

Аналитики отметили, что такое требование – определение очень расплывчатое и может означать всю территорию независимой Украины. В ответ на вопрос о том, куда пойдут российские войска после создания "санитарной зоны", Лавров заявил, что российские власти "полностью убеждены" в необходимости продолжения войны России против Украины. Он подтвердил, что после создания "санитарной зоны" российские войска будут наступать дальше вглубь нашего государства.

Из заявлений Лаврова в ISW пришли к выводу, что россияне будут прикрываться идеей "санитарной зоны" для оправдания российских наступательных операций все глубже в Украине. В частности, пропагандистка РФ Ольга Скабеева во время выступления 19 апреля также оправдала российские удары беспилотниками и ракетами по Харьковской области как часть усилий России по созданию "санитарной зоны".

"ISW продолжает оценивать, что российская наступательная операция по захвату Харькова будет чрезвычайно амбициозным делом, которое создаст значительные вызовы как для российских сил, ответственных за него, так и для более широкой российской кампании в Украине", – отметили аналитики.

Они констатировали, что военная помощь США жизненно важна для способности Украины защитить себя от любой летней российской наступательной операции, включая захват Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Палата представителей будет голосовать за пакет помощи нашей стране в субботу, 20 апреля, ориентировочно в 20:20-20:30 по киевскому времени. Вопрос помощи Украине идет сразу после законопроекта о помощи Израилю.

– В Белом доме рассчитывают, что поставки военной помощи Украине начнутся "сразу" после принятия Конгрессом дополнительного финансирования. Президент Байден пообещал, что немедленно подпишет одобренный документ.

– Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила, что после одобрения законопроекта Конгрессом, США смогут быстро перейти к поставкам вооружений для наших военных. Речь идет о днях или неделях.

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