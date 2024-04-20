'Дорого и долго': Макрон оценил, можно ли в Украине создать систему ПВО, как в Израиле

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что в Украине нельзя создать мощную систему противовоздушной обороны по типу "Железного купола" в Израиле. Он считает, что это будет затратно в плане средств и на это пойдет очень много времени.

Об этом французский лидер сказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского Союза в Брюсселе, передает Елисейский дворец. По словам Макрона, в Израиле система ПВО строилась в течение десятилетий и была профинансирована "на протяжении длительного времени".

В то же время он отметил, что якобы ресурсы и возможности Европы "ограничены", что является еще одной причиной того, что такую систему ПВО в Украине построить нельзя.

"Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", – сказал Макрон.

Отметим, что "Железный купол" – передвижная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Израиль единственная страна в мире, которая использует ее на национальном уровне.

Каждая батарея "Железного купола", которых на территории Израиля, как предполагается, не менее 10, состоит из трех компонентов: РЛС, Центр управления огнем и три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками "Тамир".

Как сообщал OBOZ.UA, союзники по НАТО взяли на себя конкретные обязательства поставить Украине больше систем ПВО. Это будет объявлено в ближайшее время.