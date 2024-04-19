Страны НАТО дадут Украине больше систем ПВО: Столтенберг раскрыл детали

Союзники по НАТО взяли на себя конкретные обязательства поставить Украине больше систем ПВО. Это будет объявлено в ближайшее время.

Об этом на брифинге по итогам Совета Украина-НАТО сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Виртуальное мероприятие состоялось в пятницу, 19 апреля.

Как отметил во время выступления Столтенберг, министры обороны стран Альянса договорились усилить и предоставить дальнейшую военную поддержку Украине, в том числе больше средств ПВО.

"НАТО определила имеющиеся возможности Альянса. Есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Поэтому в скором времени ожидайте новых объявлений о возможностях противовоздушной обороны для Украины. Я приветствую усилия Германии, в том числе недавнее решение о предоставлении Украине дополнительной системы Patriot", – сказал Столтенберг. .

По его словам, в дополнение к Patriot есть и другое вооружение, которое могут предоставить члены Альянса. К примеру, ПЗРК SAMP/T. Генсек НАТО добавил, что многие страны-члены, не имеющие таких систем, пообещали оказать финансовую поддержку на их приобретение для Украины.

Кроме того, НАТО работает над наращиванием производства и модернизацией систем, чтобы они были готовы к использованию и отвечали своему назначению.

По словам Столтенберга, на встрече министры также обсудили многие другие неотложные нужды, в том числе боеприпасы калибра 155 миллиметров, средства высокоточных ударов и беспилотники.

"Каждый член НАТО сам будет решать, что именно ему предоставлять. Несколько членов Альянса взяли на себя конкретные обязательства во время заседания и завершают подготовку вкладов, о которых, я надеюсь, будет объявлена в скором времени. Помощь уже поступает", – подчеркнул генсек.

Столтенберг напомнил, что на этой неделе Дания сделала новое заявление о поддержке Украины, а Нидерланды объявили о выделении дополнительных 4 миллиардов евро в военную поддержку. Чехия подтвердила, что закупила полмиллиона боеприпасов в рамках своей инициативы по боеприпасам.

Также генсек приветствовал "прогресс, достигнутый в Конгрессе США по голосованию завтра за критически важный пакет помощи для Украины". Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что законопроект будет принят без дальнейших задержек.

По словам Столтенберга, члены Альянса должны взглянуть глубже в свои запасы, чтобы ускорить предоставление ракет, артиллерии и боеприпасов.

"Украина использует предоставленное нами оружие для уничтожения российского боевого потенциала, это делает нас всех более безопасными. Именно поэтому поддержка Украины не благотворительность, а инвестиция в нашу собственную безопасность", – резюмировал свое выступление Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский принял участие в срочном заседании совета Украина-НАТО и призвал предоставить Украине минимум семь систем ПВО Patriot для обороны и защиты жизней украинцев.

– НАТО работает над обеспечением Украины системами противовоздушной обороны. Задержки с оказанием такой помощи наносят ущерб Киеву противостоять российским атакам.

– Украина может получить от стран НАТО дополнительно шесть ЗРК Patriot. Также Германия решила передать Украине уже третью систему – она станет седьмой.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что партнеры Украины значительно активизировали усилия по предоставлению нашей стране систем противовоздушной обороны для защиты от атак России. Такой интенсивности работы от союзников по предоставлению ПВО не было изначально полномасштабного вторжения РФ.