Столтенберг: НАТО работает, чтобы поставить Украине больше систем ПВО

НАТО работает над обеспечением Украины системами противовоздушной обороны. Задержки с оказанием такой помощи наносят ущерб Киеву противостоять российским атакам.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в Италии, сообщает Reuters. По его словам, Альянс ведет переговоры с "некоторыми конкретными странами".

"Мы собрали данные о различных системах противовоздушной обороны, которые у нас есть в НАТО, и сосредоточились на системах Patriot. И мы работаем с союзниками над тем, чтобы они передислоцировали часть своих систем в Украину", – отметил Столтенберг.

Он назвал поставки "Патриотов" "критически важными", поскольку это самая современная оборонная система, на которую может рассчитывать альянс. Столтенберг сказал, что другие оборонные системы также могут быть предоставлены Украине, в частности, зенитно-ракетный комплекс NASALS.

"Задержки со снабжением средств противовоздушной обороны означают, что больше российских ракет будут попадать в свои цели в Украине. Задержки со снабжением боеприпасов означают, что Россия сможет больше продвинуться вдоль линии фронта", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украина может получить от стран НАТО дополнительно шесть ЗРК Patriot. Также Германия решила передать Украине уже третью систему – она станет седьмой.

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что партнеры Украины значительно активизировали усилия по предоставлению нашей стране систем противовоздушной обороны для защиты от атак России. Такой интенсивности работы от союзников по предоставлению ПВО не было изначально полномасштабного вторжения РФ.