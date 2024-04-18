'Позитивные новости будут': Кулеба заявил об активизации партнеров по предоставлению ПВО

Партнеры Украины значительно активизировали усилия по предоставлению нашей стране систем противовоздушной обороны для защиты от атак России. Такой интенсивности работы от союзников по предоставлению ПВО не было от начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в четверг, 18 апреля. Он заверил, что по результатам саммита глав министерств иностранных дел G7 будут положительные новости по ПВО для нашего государства.

"Есть все основания считать, что эти положительные новости будут. Я сегодня работаю здесь (на саммите. – Ред.), чтобы ускорить эти решения", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что участники встречи "сосредоточены на принятии решений", впрочем, последнее слово будет за лидерами стран. Президент Владимир Зеленский лично вовлечен в дипломатию по этому вопросу.

Кулеба также рассказал, что комплексы ПВО для Украины не нужно искать – уже известно, какие государства имеют системы и готовы передать их Украине.

"Уже не надо искать батареи. Известно, где эти батареи. Все, что говорила Украина раньше, подтвердилось. Даже больше батарей, чем 100. Есть понимание, из каких государств можно быстро доставить батареи. Поэтому сегодня сделали шаг к принятию важных решений" , – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что нужно послать четкий сигнал украинцам, а также российскому диктатору Владимиру Путину о том, что у Украины будет все необходимое для защиты и победы.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц 18 апреля сказал, что Украина может получить от стран НАТО дополнительно шесть ЗРК Patriot. Также Берлин решил передать Украине уже третью систему – она станет седьмой.