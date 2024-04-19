'Путина нужно спустить с неба на землю': Зеленский принял участие в срочном заседании совета Украина – НАТО. Видео

Президент Владимир Зеленский принял участие в срочном заседании совета Украина – НАТО. Он обратился к участникам встречи с призывом предоставить Украине минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot для обороны и защиты жизней украинцев.

"Срочное заседание Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны, созванное по нашему запросу. Обратилось к участникам заседания. Очевидное содержание", – сообщил Зеленский в официальном Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас Украине для обороны нужно еще семь систем ПВО Patriot или подобных, "и это минимальное количество".

"Они могут спасти много жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы", – заявил президент Украины.

Во-вторых, добавил Зеленский, обещанный Европейским Союзом миллион артиллерийских снарядов нужно "наконец-то доставить на передовую".

"В-третьих, это наша дальнобойная способность. Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", – заявил глава государства.

Четвертая потребность Украины – авиация. Зеленский напомнил о коалиции истребителей и отметил, что Вооруженным силам Украины нужно достаточное количество самолетов, "чтобы реально преодолеть российский воздушный флот".

"Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе", – заявил он.

По словам Зеленского, Украина нуждается в скорейшем принятии решений от партнеров:

"И пятое – это скорость. В этом году мы не можем ждать принятия решений. Прошу вас как можно быстрее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости – каждый из ее элементов. Путина нужно спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь повсюду одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники".

Как сообщал OBOZ.UA, 13 апреля Германия объявила о немедленной поставке в Украину дополнительного Patriot в связи с усилением российских ударов.

17 апреля немецкое правительство объявило о начале "новой" инициативы по предоставлению Украине средств ПВО.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс имеет значительное количество батарей Patriot и сейчас работает над их передачей Украине.

18 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может получить от НАТО дополнительно шесть Patriot.

Накануне в вечернем видеообращении Зеленский заявил, что защита неба сегодня является приоритетом Украины и поблагодарил Германию за лидерство в поддержке.

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