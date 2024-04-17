Германия запускает инициативу по поиску дополнительных средств ПВО для Украины: о чем идет речь

Федеральное правительство Германии объявило начало "новой" инициативы по предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. С этой целью министры иностранных дел и обороны ФРГ Анналена Бербок и Борис Писториус соответственно "связались с партнерами".

Об этом сообщили спикеры обоих министерств. Бербок и Писториус обратились к "партнерам в НАТО и ЕС, а также к третьим странам". Как отмечают немецкие масс-медиа, "спикеры не захотели быть более конкретными".

"Нам нужно еще раз серьезно пересмотреть, есть ли в наличии системы ПВО, которые можно быстро сделать доступными для Украины, потому что теперь необходимы немедленные поставки", – заявил спикер Минобороны Германии. Речь идет об инициативе "Немедленные действия противовоздушной обороны".

Как уже отмечалось, правительство ФРГ "не пожелало быть более конкретным", и не уточнило, с чего так внезапно оно решило спешить в этом вопросе. Возможно, потому, что следующее заседание Совета Украина-НАТО состоится уже 19 апреля и участие в нем примет президент Украины. Среди приоритетных вопросов встречи – усиление ПВО Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, именно во время встречи Совета Украина-НАТО Германия и инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны для нашей страны. И произошло это еще 4 апреля.

Уже тогда в ФРГ по поводу этой инициативы говорили о "немедленных мерах по анализу всех существующих в мире систем, включая батареи Patriot и другие системы ПВО". Кроме того, Германия уверяла, что ищет "возможные комбинации для поставки" этих батарей в Украину.

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