Зеленский: защита неба – наш приоритет, решение ФРГ по поддержке нас трудно переоценить

Германия сегодня – один из мировых лидеров по поддержке защиты Украины. Она не только помогает нашей стране защищать жизнь, но и всей Европе – сохранять именно такую Европу, которая умеет быть мирной, умеет быть правовой, умеет заботиться о людях.

Об этом в вечернем обращении к украинским рассказал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что 18 апреля с визитом в Киеве побывал вице-канцлер немецкого правительства Роберт Габек.

"Мы обсудили, что именно нужно, чтобы действительно достойно ответить на все вызовы безопасности этого года, на то, к чему готовятся российские террористы. Мы обсудили с господином Габеком и фронт, наши потребности в ПВО, и соответствующую коммуникацию с партнерами – с третьими странами, которые могут помочь и с которыми об этом будут говорить наши немецкие друзья", – отметил глава государства.

"Решение ФРГ по поддержке нас новой системой Patriot трудно переоценить. Защита неба – наш приоритет на сегодняшний день", – добавил украинский лидер.

Также президент отметил, что особое внимание страны в своем сотрудничестве уделяют совместным производственным проектам и оборонному производству.

"Готовим конференцию в Германии по восстановлению Украины, нашу такую специальную двустороннюю работу, и этот формат договорились сделать сфокусированным, в частности, на ОПК – на производстве, на энергетике – на восстановлении, на ПВО. Результат, как всегда с Германией, будет!" – убежден глава государства.

О ситуации на фронте

Президент провел селектор, на котором заслушал ряд докладов:

– главкома – относительно ситуации на фронте, военных операций и результатов;

– министра обороны – по поставкам оружия, техники и коммуникации с партнерами;

– по регионам – о ликвидации последствий российских ударов, общей ситуации по безопасности.

"Были важны результаты нашего внутреннего оборонного производства: в частности, удалось увеличить количество "Богдан", которые мы делаем ежемесячно, уже до 10 в месяц. Это хороший результат. В целом в производстве оружия есть положительные вещи. Особенно мы ценим все, что касается производства дронов" и снарядов. Я неизменно благодарен каждой компании, каждому производителю, обеспечивающему наши Силы обороны и безопасности Украины всем необходимым", – подчеркнул глава государства.

О встрече с еврейским сообществом

В канун праздника Песах в одной из киевских школ Зеленский встретился с представителями украинских иудейских организаций, украинского еврейского сообщества.

"Украинская школа, в которой дети изучают, в частности, иврит, еврейскую культуру. Это одно из многих отражений того, насколько богата Украина своим разнообразием, всеми нашими сообществами в нашем обществе. Я поблагодарил раввинов, которые присутствовали, которые в Украине, которые с Украиной, с людьми здесь, которые нам помогают", – сообщил президент.

"Конечно, мы говорили о возможностях международной коммуникации – о том, как доносить миру больше правды о российской агрессии и о наших потребностях, в частности, в ПВО", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Польше разоблачили агента, который хотел помочь России убить президента Украины Владимира Зеленского. Задачи агента предусматривали сбор и передачу стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка на территории Республики Польша.

– Зеленский обратился к участникам встречи во Всемирном банке. Президент подчеркнул, что в борьбе с российским полномасштабным вторжением в Украине, среди прочего, нужен эффективный финансовый щит.

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