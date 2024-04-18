'Оккупанты понесли болезненные потери': Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на поле боя и результатах ударов по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 апреля, провел совещание с военным командованием Сил обороны. В частности, он заслушал доклад главкома Александра Сырского по поводу текущей ситуации на поле боя и результатов удара по российским объектам в Крыму.

Глава государства отметил, что оккупанты понесли болезненные потери. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Ежедневный отчет о ситуации в безопасности в Украине. Доклады о поступлении техники и боеприпасов. Распределение по боевым и комплектованию резервных бригад", – отметил президент.

Зеленский также рассказал, что доля собственного производства постоянно растет.

По его словам, государство заключает серьезные и длительные контракты с нашими предприятиями, что обеспечивает прогнозируемость, увеличение штата работников и привлечение инвестиций. В этом месяце наша промышленность впервые выпускает 10 автомобилей "Богдан", и этот объем продолжит расти в мае и дальше.

"Был доклад Главкома Сырского по поводу текущей ситуации на поле боя и результатов удара по российским объектам в Крыму", – добавил он.

Президент уточнил, что окончательные данные еще ожидаются, но уже понятно, что оккупанты понесли серьезные потери. По данным разведки, после действий украинских защитников в Черном море Россия переместила корабли, в том числе носители "калибров", на Каспий.

Кроме того, Министерство внутренних дел сообщило о завершении поисково-спасательной операции в Чернигове и ликвидации последствий ночного обстрела беспилотниками.

Также состоялось важное обсуждение методов борьбы с российским телевизионным пропагандистским сигналом в приграничных регионах.

"Сложная техническая задача, но есть собственные разработки, которые могут с ней справиться", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое раздались взрывы и вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Источники нашего издания сообщили, что "бавовна" могла быть результатом совместной операции ВСУ и ГУР и привела к масштабным последствиям и потерям врага.

Спутник VIIRS/Suomi NPP после взрывов в Джанкое зафиксировал шесть очагов возгорания. Все они расположены на военном аэродроме и рядом с ним.

Ранее сообщалось, что после взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) в сети появилось фотоподтверждение поврежденной и уничтоженной техники противовоздушной обороны страны-агрессора РФ. "Бавовна" настигла ее в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453) противника.

Как писал OBOZ.UA, представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что военный аэродром российских захватчиков в Джанкое – это законная цель для Сил обороны Украины.

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