В Украине объявляли воздушную тревогу: Россия запустила 'Шахеды' и ракеты, в Днепре и Одессе раздавались взрывы

Страна-агрессор Россия ночью на 19 апреля сначала атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, а затем крылатыми и баллистическими ракетами. Утром враг ударил по Днепру, также взрывы раздавались в Одессе.

Из-за опасности ударов во всех регионах страны объявляли воздушную тревогу. Над отражением очередного российского нападения работала противовоздушная оборона, известили Воздушные силы ВСУ.

Ударные дроны оккупанты начали запускать почти в полночь. В течение нескольких следующих часов ночи сообщалось о движении БПЛА из Черного моря в направлении Одессы и Днепропетровщины, затем дальше на юг, Полтавщину, Харьковщину и северо-запад.

Около половины пятого утра вышло предупреждение о ракетной опасности для восточных областей. Впоследствии фиксировалось движение крылатой ракеты через Николаевщину и Кировоградщину с курсом на северо-запад.

По данным мониторинговых каналов, два российских Ту-22м3 в акватории Черного моря вышли на пусковые рубежи возле Крыма, также враг бил ракетами по Украине с бортов Ту-95 (взлетели с аэродрома "Оленья") и Воронежской области РФ.

Кроме этого, оккупанты запускали и баллистические ракеты. После 05:00 сообщалось о взрывах в Одессе – работала ПВО. Впоследствии враг нанес ракетный удар по Днепру.

Уже традиционно Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух свою авиацию и самолеты союзников из-за ракетного удара РФ по Украине.

Воздушную тревогу для большинства областей, кроме юга, отменили после 06:15.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 апреля войска РФ атаковали Украину 13 "Шахедами" – все их уничтожили силы ПВО. В то же время оккупанты ударили ракетами по городам Селидово и Покровск на Донетчине, убив женщину, а также днем обстреляли Днепропетровщину – ранения получили два человека.

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