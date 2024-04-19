Минус 15 ракет, 14 'Шахедов' и бомбардировщик: в Воздушных силах рассказали об отражении атаки РФ

Силы противовоздушной обороны Украины 19 апреля отразили массированную российскую атаку, уничтожив 14 дронов-камикадзе и 15 ракет. Враг совершал пуски с ночи до утра – было применено 36 средств воздушного нападения, к сожалению, есть попадания и жертвы.

Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он также подтвердил уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3, который утром в пятницу упал в Ставропольском крае РФ.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 апреля силы ПВО уничтожили в украинском небе все 13 российских "Шахедов". В результате падения обломков БПЛА возникли пожары на Прикарпатье, повредило дома и авто в Никопольском районе Днепропетровщины – без пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!