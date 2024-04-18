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Силы ПВО ночью сбили все 13 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

Марина Лисничук
War
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Силы ПВО ночью сбили все 13 'Шахедов', которыми РФ атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны ночью 18 апреля уничтожили в украинском небе 13 российских ударных дронов типа Shahed-136/131. Враг запускал его в несколько волн, атака продолжалась до утра четверга.

Из-за падения обломков есть повреждения в нескольких областях. Об отражении очередного нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, оккупанты атаковали 13 ударными БПЛА из районов Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

Все "Шахеды" сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны в Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Силы ПВО ночью сбили все 13 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

По данным Сил обороны юга, этой ночью двумя волнами с интервалом в три часа оккупанты направляли группы ударных БПЛА с юга в центральные и западные регионы страны. В своей операционной зоне защитники сбили два дрона: один из них следовал транзитом через Херсонщину, а другой охотился на инфраструктуру Криворожья на Днепропетровщине.

Силы ПВО ночью сбили все 13 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что защитники сбили один дрон над Криворожским районом. В одном из сел Мировской громады Никопольского района во время атаки повреждены два частных дома и авто, люди не пострадали.

Глава Ивано-Франковской ОВА сообщила, что российские оккупанты пытались атаковать объекты критической инфраструктуры. Благодаря силам противовоздушной обороны все БПЛА были уничтожены. Правда, в результате падения обломков возникли пожары – предварительно, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничник с позывным "Лелека" рассказал о работе мобильных огневых групп в Украине. Он отметил, что основной целью их создания было выявление и уничтожение вражеских дронов-камикадзе, которые Россия массово применяет против нашей страны.

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