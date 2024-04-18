Силы ПВО ночью сбили все 13 'Шахедов', которыми РФ атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны ночью 18 апреля уничтожили в украинском небе 13 российских ударных дронов типа Shahed-136/131. Враг запускал его в несколько волн, атака продолжалась до утра четверга.

Из-за падения обломков есть повреждения в нескольких областях. Об отражении очередного нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, оккупанты атаковали 13 ударными БПЛА из районов Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

Все "Шахеды" сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны в Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

По данным Сил обороны юга, этой ночью двумя волнами с интервалом в три часа оккупанты направляли группы ударных БПЛА с юга в центральные и западные регионы страны. В своей операционной зоне защитники сбили два дрона: один из них следовал транзитом через Херсонщину, а другой охотился на инфраструктуру Криворожья на Днепропетровщине.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что защитники сбили один дрон над Криворожским районом. В одном из сел Мировской громады Никопольского района во время атаки повреждены два частных дома и авто, люди не пострадали.

Глава Ивано-Франковской ОВА сообщила, что российские оккупанты пытались атаковать объекты критической инфраструктуры. Благодаря силам противовоздушной обороны все БПЛА были уничтожены. Правда, в результате падения обломков возникли пожары – предварительно, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничник с позывным "Лелека" рассказал о работе мобильных огневых групп в Украине. Он отметил, что основной целью их создания было выявление и уничтожение вражеских дронов-камикадзе, которые Россия массово применяет против нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!