Охотятся на 'Шахеды' из ДШК: пограничник 'Лелека' рассказал о работе огневых мобильных групп в Украине. Видео

Пограничник с позывным "Лелека" рассказал о работе мобильных огневых групп в Украине. Он отметил, что основной целью их создания было выявление и уничтожение вражеских дронов камикадзе, которые Россия массово применяет против Украины.

Видео с воином опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы. "Лелека" рассказал, что после обнаружения воздушных целей противника, бойцы используют крупнокалиберный пулемет ДШК для их поражения.

"По "шахедам" отрабатываем с помощью ДШК калибр 12,7×108 мм. Оружие достаточно эффективно против "шахедов". Наша основная задача это выявление и уничтожение воздушных целей, а также огневых точек противника и легкобронированной техники", – утверждает пограничник.

Он также отметил, что модернизация россиянами своих БПЛА несколько усложняет выполнение боевых задач. Однако пограничники делают все возможное для усовершенствования надежности противовоздушного прикрытия.

"Противником используются сейчас модернизированные цели, они скоростные, они обустроены камерами. Это для нас плохо тем, что они подстраивают маршрут, они видят как достичь цели. Но мы также не останавливаемся, постоянно все модернизируем и совершенствуемся", – рассказал "Лелека".

Ранее сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Украины в ночь с 15 на 16 апреля отразили массированную российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В небе над рядом регионов защитники уничтожили все девять целей.

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