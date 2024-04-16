Силы ПВО сбили все девять дронов, которыми РФ атаковала Украину

Подразделения противовоздушной обороны Украины в ночь с 15 на 16 апреля отразили массированную российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В небе над рядом регионов защитники уничтожили все девять целей.

Враг с девяти вечера в понедельник запускал БПЛА с юга, они двигались на запад. О результатах работы ПВО рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, оккупанты атаковали девятью ударными беспилотниками из мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

Все "Шахеды" мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили в пределах Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Хмельницкой областей.

"Спасибо за боевую работу. Вместе – к победе!" – отметил Олещук.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по четырем вражеским дронам: два были сбиты на Херсонщине и по одному на Николаевщине и Днепропетровщине.

"Остальные БПЛА догнали и ликвидировали наши коллеги. Попаданий не допущено", – отметили защитники неба.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 апреля силы ПВО уничтожили в украинском небе 10 "Шахедов", которые оккупанты запустили в сторону Харьковщины и в юго-восточном направлении. В то же время враг ударил ракетами по городу Селидово на Донетчине.

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