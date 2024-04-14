Силы ПВО сбили все 10 Шахедов, которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны в ночь на 14 апреля уничтожили в украинском небе 10 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Оккупанты запускали их в сторону Харьковщины и в юго-восточном направлении.

В то же время враг ударил и ракетами. О результатах отражения атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, в ночь на воскресенье российские войска запустили 10 ударных БПЛА из Курской области РФ, а также четыре зенитных управляемых ракет С-300/С-400 с временно оккупированной территории Донетчины.

Все "Шахеды" сбили на Харьковщине зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"Спасибо за боевую работу. Вместе – к победе!" – отметил командующий ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля защитники неба из воздушного командования "Восток" сбили российскую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области. Обломками вражеской цели повредили 15 домов.

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