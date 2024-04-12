На Криворожье сбили российскую ракету: обломками повреждено 15 домов. Фото

В пятницу, 12 апреля, страна-агрессор в очередной раз атаковала Кривой Рог на Днепропетровщине. Украинские военные сбили вражескую ракету, но ее обломками были повреждены 15 домов.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Он также отметил, что пострадал один человек.

"Взрыв на Криворожье – это ПВО. Из-за падения обломков произошел пожар, повреждена крыша частного дома", – сообщил глава ОВА.

Он также добавил, что от падения обломков пострадала 28-летняя женщина.

"У нее рана кисти, но состояние удовлетворительное. Выздоравливать будет дома", – отметил Лысак.

Кроме того, из-за падения обломков ракеты на Криворожье повреждены авто и электросеть. Пожар спасатели ликвидировали.

Лисак также добавил, что 12 апреля неспокойно было и в Никополе. Агрессор семь раз бил по городу ударными дронами разных модификаций и обстреливал из тяжелой артиллерии.

В результате атаки повреждены двухэтажка и восемь частных домов.

"Избиты 5 магазинов, религиозное учреждение, инфраструктурный объект, офисное здание, библиотека. Уничтожено хозяйственное сооружение, еще одно – подлежит ремонту. Задело линии электропередач и газопровод", – резюмировал ситуацию в регионе Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России днем 12 апреля нанесли удары по Купянскому району Харьковщины. Под обстрелом были село Моначиновка и поселок Купянск-Узловой, в результате атаки погиб 64-летний мужчина, еще два человека пострадали.

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