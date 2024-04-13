По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Вечером в субботу, 13 апреля, Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Их оккупанты запустили с северо-восточного направления, по областям начала распространяться тревога.

Она была объявлена в Сумской и Харьковской областях. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс южный", – отмечали военные.

Впоследствии стало известно, что несколько вражеских БПЛА находятся в северной части Харьковской области (курс восточный). Также "Шахеды" фиксировались в западной части Харьковской области (курс юго-восточный).

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины ночью в пятницу, 12 апреля, обезвредили 16 из 17 российских дронов-камикадзе типа Shahed. БПЛА с юга держали курс на северо-западные регионы.

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