Силы ПВО сбили 16 из 17 дронов, которыми РФ атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины ночью в пятницу, 12 апреля, обезвредили 16 из 17 российских дронов-камикадзе типа Shahed. БПЛА с юга держали курс на северо-западные регионы.

Известно о пожаре на энергообъекте в Криворожском районе из-за падения обломков "Шахеда". Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, в ночь на 12 апреля враг атаковал 17 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временной оккупированной части Донетчины.

В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины было сбито 16 дронов. В частности, в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Семь "Шахедов" сбили Силы обороны юга в своей операционной зоне: по одному в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, а также четыре – на Днепропетровщине. В результате падения обломков дрона вспыхнул пожар на объекте энергетики в Криворожском районе – без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной воздушной атаки ночью и утром 11 апреля Россия применила 40 "Шахедов" и 42 ракеты разных типов. Силы ПВО тогда сбили 39 дронов и 18 вражеских ракет.

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