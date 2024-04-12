На Днепропетровщине в результате падения обломков дрона возник пожар на объекте энергетики

В ночь на 12 апреля во время российской дроновой атаки вспыхнул пожар на объекте энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области. Он возник в результате падения обломков сбитого "Шахеда", люди не пострадали.

В целом над регионом силы ПВО обезвредили четыре вражеские цели. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Ночной вражеский дроновый террор продолжается. Этой ночью россияне в очередной раз направили несколько волн ударных БПЛА типа Shahed-131/136 с юга. Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины", – говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что напряженная боевая работа сил противовоздушной обороны на юге длилась около пяти часов.

В своей операционной зоне защитники неба сбили семь ударных БПЛА: четыре в Днепропетровской и по одному в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что все четыре "Шахеда" были уничтожены над Криворожским районом. Огонь на территории объекта критической инфраструктуры спасатели потушили.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта Россия во время массированной атаки по Украине ударила по объекту критической инфраструктуры Кривого Рога. После обстрела в городе были введены графики аварийных отключений электроэнергии.

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