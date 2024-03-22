Оккупанты ударили по Кривому Рогу, есть попадание в объекты критической инфраструктуры

Страна-агрессор Россия во время массированной атаки по Украине утром 22 марта нанесла удары по Кривому Рогу. В городе зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, враг устроил комбинированную атаку "Шахедами" и ракетами.

"Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки. Напоминаю, что в городе работает 213 "Пунктов несокрушимости", в которых все есть", – написал он.

После ударов в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, перешли на генераторы.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 12 марта Россия нанесла ракетные удары по Кривому Рогу, убив гражданских. Попадания были по девяти- и пятиэтажным домам. На следующий день количество жертв вражеского обстрела возросло до пяти человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!