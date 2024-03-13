'Травмы были не совместимы с жизнью': возросло количество жертв российского удара по Кривому Рогу

Вечером 12 марта русские оккупационные войска атаковали Кривой Рог. Число жертв в результате вражеских ракетных обстрелов по состоянию на утро 13 марта возросло до четырех.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. К сожалению, в результате полученных травм в больнице скончалась 47-летняя женщина.

В результате ракетной атаки оккупантов на Кривой Рог было зафиксировано по меньшей мере три попадания. В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание и в крышу пятиэтажки.

В результате этой вражеской атаки погибли 4 человека — три женщины и один мужчина.

Число пострадавших в общей сложности составляет 43 человека, включая 12 детей, по обновленным данным.

В медицинских учреждениях остается 20 раненых, среди которых четверо взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

В городе было повреждено около двадцати многоэтажных домов, два детских сада, школы, предприятие, административное здание, магазин и склад. Также пострадали автомобили.

В настоящее время на месте происшествия развернуты пункты оказания помощи, а также оперативные штабы.

Террор не прекращался также в Никопольском районе. Районный центр, а также общины Красногригорьевка и Марганец были подвергнуты артиллерийскому обстрелу.

Повреждены три частных дома, остановка транспорта, магазин, а также линии электропередач.

Напомним, что Кривой Рог вечером 12 марта пострадал от российской атаки. В больницу попали минимум 17 взрослых, а также девять детей. Младшим пострадавшим нет и года. Это двухмесячный мальчик и 11-месячная девочка.

Как ранее писал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 12 марта уничтожили в небе 17 из 22 дронов-камикадзе типа Shahed.

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