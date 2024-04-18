Оккупанты пытались атаковать объекты критической инфраструктуры на Прикарпатье: в результате падения обломков произошли пожары

Утром 18 апреля российская террористическая армия атаковала Ивано-Франковскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Целями путинских захватчиков стали объекты критической инфраструктуры.

Вследствие падения обломков вражеских БПЛА возникли пожары. Об этом в Telegram сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Глава ОВА отметила, что российские оккупанты пытались атаковать беспилотниками объекты критической инфраструктуры. Благодаря силам противовоздушной обороны все БПЛА были уничтожены.

В то же время известно, что вследствие падения обломков вражеских дронов возникли пожары. На месте происшествия работают соответствующие службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры. Все воздушные цели обезврежены. В результате падения обломков возникли пожары. К счастью, обошлось без пострадавших", – написала глава ОВА.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что большинство вражеских целей были сбиты силами ПВО. При этом он призвал местных жителей всегда реагировать на сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, мэр обратился к жителям, которые продолжают публиковать в сети фото и видео работы ПВО, тем самым помогая врагу планировать дальнейшие атаки.

"Особо хочу сказать о "полезных" идиотах, "активистах", которые постят в разных телеграм-каналах и разных социальных сетях определенные вещи и этим помогают врагу. Сколько можно говорить о том, что нельзя выставлять фото, видео: куда летит, что летит! Таким образом, из открытых источников враг видит соответствующую информацию. Поэтому обращаю внимание, что такие вещи нельзя делать", – написал городской голова.

Напомним, страна-агрессор Россия тройным ракетным ударом по Чернигову днем 17 апреля убила 18 граждан Украины. В результате действий российских военных преступников пострадали 77 человек. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают атаковать город Никополь в Днепропетровской области. Вечером 16 апреля враг направил на город ударные дроны.