Число погибших в результате удара РФ по Чернигову возросло до 18 человек: аварийно-спасательные работы продолжаются. Фото

Страна-агрессор Россия тройным ракетным ударом по Чернигову днем 17 апреля убила 18 граждан Украины. В результате действий российских военных преступников пострадали 77 человек.

На местах ударов продолжают продолжаться аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Чернигов. По состоянию на утро погибли 18 человек и 77 пострадали (из них четыре ребенка), в том числе три человека спасены из-под завалов. Оказана психологическая помощь 58 людям", – отметили в ведомстве.

Также там добавили, что в ходе аварийно-спасательных работ было вывезено 1580 тонн строительного мусора, разобрано 71% разрушенной части здания. Поиски возможных жертв и разбор завалов продолжаются.

Напомним, что российские террористы около 09:00 в среду ударили тремя ракетами почти по центру Чернигова, где находилось много людей.

Произошло прямое попадание с повреждением нескольких этажей восьмиэтажной пристройки к зданию социальной инфраструктуры. В городе повреждены несколько многоэтажек, больница, заведение высшего образования, десятки автомобилей.

Правоохранители показали видео первых минут после удара РФ. Известно, что среди погибших в результате российского обстрела – 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец.

Как сообщал OBOZ.UA, известная украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о трагедии в родном Чернигове, по которому 17 апреля россияне ударили тремя ракетами. На тот момент ее шестилетний сын Андрей находился в городе вместе с бабушкой и дедушкой.

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