'Он должен жить': в полиции показали видео первых минут после удара РФ по Чернигову

В Чернигове после утреннего ракетного удара утром 17 апреля на место атаки сразу прибыли патрульные полицейские. Так, одна из бодикамер патрульного зафиксировала первые минуты после атаки на город.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале МВД Украины. Сразу по прибытии на место происшествия патрульные принялись помогать пострадавшим людям.

На видео показали, как одному из пострадавших оказывали первую помощь и накладывали турникет до того, как на место прибыла карета скорой помощи.

"Он должен жить, нам живой нужен", – говорит патрульный.

В результате этой террористической атаки погибли по меньшей мере 14 человек и еще более 60 человек пострадали. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате очередного российского террористического акта в среду, 17 апреля, в Чернигове погибло и пострадало много людей, среди которых дети. Под завалами частично разрушенного здания, вероятно, продолжают находиться люди.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подлый удар РФ по Чернигову, в результате которого погибли гражданские и много раненых. Он призвал Запад предоставить Украине системы ПВО, чтобы защитить украинцев от агрессора.