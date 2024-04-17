Среди пострадавших в результате удара РФ по Чернигову – дети: новые подробности и видео разбора завалов

В среду, 17 апреля, российские оккупационные войска устроили подлую атаку по Чернигову. В результате очередного террористического акта погибли и пострадали многие люди, среди которых дети.

Но их количество еще может увеличиться, поскольку продолжается процесс разбора завалов. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали видео работ.

Отмечается, что под завалами частично разрушенного здания предположительно продолжают находиться люди.

На месте происшествия работают спасатели и психологи от ГСЧС. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Стоит отметить, что около 9.00 17 апреля российские террористы ударили тремя ракетами по Чернигову. В результате атаки по меньшей мере 9 погибших и более 20 раненых. И.о. мэра Александр Ломако отметил, что прилет пришелся по объекту социальной инфраструктуры. Произошло прямое попадание, повреждение нескольких этажей пристройки к зданию социнфраструктуры видно визуально.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подлый удар РФ по Чернигову, в результате которого погибли гражданские граждане и много раненых. Он призвал Запад предоставить Украине системы ПВО, чтобы защитить украинцев от агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 апреля оккупанты атаковали Сумщину. Из РСЗО враг открыл огонь по Белополью: повреждены многоквартирные и частные жилые дома, газопровод и линия электропередачи.

– Также оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Вечером 16 апреля враг направил на город ударные дроны.