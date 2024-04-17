Оккупанты ударили по Никополю, есть разрушение и пострадавшая. Фото

Российские оккупационные войска продолжают атаковать город Никополь на Днепропетровщине. Так, вечером 16 апреля враг направил на город ударные дроны.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В результате атаки были повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек.

Около полуночи оккупационные силы атаковали Мировскую общину Никопольщины, используя тяжелую артиллерию.

Утро в районном центре также началось с артиллерийских обстрелов, в результате которых пострадала 63-летняя женщина.

В результате атаки были повреждены гимназия, два частных дома и линия электропередач.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты днем 16 апреля нанесли авиационный удар по Бериславу на Херсонщине. Пострадали 15 мирных жителей. Также в городе разрушения получили жилые дома, магазины и аптека.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 16 апреля атаковали поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области. По предварительным данным, для удара захватчики применили авиационную бомбу, попали они в здание почтового отделения.