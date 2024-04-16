Оккупанты нанесли удар по Бериславу, пострадали 15 человек

Российские оккупанты днем 16 апреля нанесли авиационный удар по Бериславу на Херсонщине. Пострадали 15 мирных жителей.

Также в городе разрушениям подверглись жилые дома, магазины и аптека. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По данным прокуратуры, авиационный удар по Бериславу российские захватчики нанесли около 11:30.

"В результате взрыва КАБа предварительно 15 гражданских людей получили аккуботравмы. Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Кроме того, повреждения получили жилые дома, магазины, аптека и так далее", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время при процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – заверили прокуроры.

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