Оккупанты ударили по Золотой Балке на Херсонщине, есть пострадавший

Оккупационные войска России массированно обстреляли село Золотая Балка в Новоалександровской громаде Бериславского района Херсонщины. В результате действий военных преступников пострадал гражданский.

Удары враг нанес утром во вторник, 16 апреля. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

"По селу зафиксировано семь прилетов. В результате обстрела пострадал 56-летний местный житель", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина получил взрывную травму и ранение руки. Его госпитализировали в больницу для предоставления необходимой медицинской помощи.

По данным ОВА, в течение последних суток войска РФ также обстреливали Антоновку, Инженерное, Огромное, Белоусово, Львово, Тягинку, Никольское, Одрадокаменку, Кизомыс, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повредив девять частных домов. Также оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль. Из-за российской агрессии получили ранения ребенок и взрослый человек.

Во время ночной дроновой атаки над территорией области силы ПВО уничтожили два ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 13 апреля российские оккупанты обстреляли Херсон и еще 17 населенных пунктов области. Было зафиксировано попадание в жилые дома, детсад и припортовую инфраструктуру, ранения получили пять человек.

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