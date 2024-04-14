В Херсонской области российские войска во время обстрелов повредили припортовую инфраструктуру

В течение суток, начиная с 6 часов утра 13 апреля, российские войска обстреливали Херсонскую область. Под вражеским огнем оказались 18 населенных пунктов, включая облцентр.

Захватчики били по жилым кварталам, зафиксировано попадание в жилые дома, детсад и припортовую инфраструктуру, ранения получили пять человек. О последствиях вражеских обстрелов рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В минувшие сутки противник обстреливал Берислав, Понятовку, Днепровское, Янтарное, Берегово, Казацкое, Львово, Кизомыс, Белозерку, Камышаны, Велетенское, Станислав, Инженерное, Зимовник, Осокоровку, Гавриловку, Нововоронцовку и город Херсон", – перечислил чиновник.

Так, в Херсоне захватчики попали в многоэтажку: пострадал 48-летний мужчина, которого с взрывной и черепно-мозговой травмами, ранениями бедра, предплечья и контузией госпитализировали. Кроме того, в облцентре в результате вражеских обстрелов загорелись три частных дома в Корабельном районе, еще несколько получили повреждения от взрывной волны.

Всего в Херсонской области повреждения получили 17 частных домов и гражданская инфраструктура.

"Были зафиксированы попадания в дошкольное учебное заведение и припортовую инфраструктуру. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", – добавил Прокудин.

Напомним, в ночь на 14 апреля Россия вновь устроила дроновую атаку на Украину. В этот раз силы ПВО сбили все 10 "Шахедов", запущенных врагом.

Также сообщалось, что накануне россияне обстреляли Казацкое и Велетенское в Херсонской области, там есть разрушения и ранены среди местных жителей. Кроме того, под вражеским ударом оказалась центральная часть Донетчины: три человека погибли, есть раненые.

В Харьковской области после атаки россиян было полностью разрушено здание: из-под завалов извлечены два тела.

А днем 13 апреля в Харьковской области вражеский дрон сбросил боеприпас на бригаду экстренной помощи, а в Черниговской области захватчики обстреляли гражданский автомобиль, убив водителя.