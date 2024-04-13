Россияне обстреляли Казацкое и Велетенское в Херсонской области: есть раненые и разрушения

Российские оккупационные войска произвели обстрел поселков Казацкое и Велетенское в Херсонской области. В результате атаки пострадали местные жители.

Об этом сообщили в Херсонской ОВО. В частности, обстрел села Казацкое Новокаховской общины захватчики произвели после обеда в субботу.

Из-за очередных военных преступлений врага пострадали двое местных жителей. Обоим мужчинам по 42 года.

У одного пострадавшего – травма бедра. У второго – обломочные ранения затылка, спины, рук и ног. В состоянии средней тяжести их госпитализировали в больницу. В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Кроме того, в селе Велетенское под российские обстрелы попал 65-летний мужчина. У пострадавшего – минно-взрывная травма и ранение ног. Мужчину госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.

Также в результате обстрела села Велетенское пострадала еще одна местная жительница, 63-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму и проникающее ранение глаза. Медицинский персонал оказал ей необходимую помощь, и сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, российские военные преступники обстреляли центральную часть Донецкой области – несколько населённых пунктов. Под вражеским огнем оказались Очеретино, Нетайлово, а также Кураховская и Марьинская общины. В результате военного преступления погибли по меньшей мере трое и пострадали четыре человека.

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