Россияне обстреляли центральную Донетчину: три человека погибли, есть раненые. Фото

Российские военные преступники обстреляли центральную часть Донецкой области – несколько населенных пунктов. Под вражеским огнем оказались Очеретино, Нетайлово, а также Кураховская и Марьинская общины. В результате военного преступления погибли по меньшей мере трое и пострадали четыре человека.

О последствиях вражеской атаки сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, оккупанты сбросили КАБ-500 на 5-этажку в Очеретино, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек.

"Вероятно, под завалами находятся люди, однако поисковая операция сейчас невозможна из-за ситуации безопасности", – отметил председатель ОВА.

В Нетайловом враг убил двух человек и еще одного – в Новоселидовке в Кураховской громаде. А в Красногоровке Марьинской громады один мирный житель получил ранения.

Филашкин подчеркнул, что россияне стремятся сравнять с землей Донецкую область и в который раз призвал местных жителей эвакуироваться.

В Telegram Офиса генпрокурора сообщили, что Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

"В результате обстрела в одном из частных домов получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 60-летние мужчина с женой. Кроме того, от тяжелых ранений погибла женщина 66 лет", – говорится в сообщении.

"В г. Красногоровка, пгт Очеретино и с. Богоявленка Волновахского района получили травмы разной степени тяжести четверо жителей", – добавили в прокуратуре.

Кроме того, отмечается, что во всех населенных пунктах повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 апреля оккупанты 26 раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. За сутки в населенных пунктах двух регионов прогремели по меньшей мере 119 взрывов.

– Около 3,5 тысячи местных жителей Черниговщины переселились во временные помещения. В настоящее время по всей территории области есть около 12,5 тысячи мест для временного пребывания лиц, которые отселяются из приграничья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!