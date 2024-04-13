Враг 26 раз за сутки обстрелял Черниговщину и Сумщину: в ОК 'Север' рассказали о последствиях

Российские оккупанты накануне, 12 апреля, 26 раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. За сутки в населенных пунктах двух регионов прогремели по меньшей мере 119 взрывов.

Для ударов по украинским городам и селам захватчики использовали самые разные виды вооружений, от РСЗО, минометов и артиллерии – до FPV-дронов и КАБов. О том, как прошли сутки 12 апреля на Черниговщине и Сумщине, рассказали в Оперативном командовании "Север".

"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего за сутки насчитано 26 обстрелов (119 взрывов) из разных видов вооружения", – говорится в сообщении.

Так, в Черниговской области под ударами войск РФ накануне находилась Семеновская громада. В частности, в Семеновке зафиксировано 16 взрывов, населенный пункт враг накрыл огнем из РСЗО. В Заречье раздался один взрыв: захватчики применили для атаки FPV-дрон. Еще четыре взрыва, вероятно, в результате применения врагом 120-мм миномета, зафиксировано в селе Лубяное.

Страдала от вражеских атак также Новгород-Северская громада на Черниговщине. В селе Бучки фиксировались четыре взрыва: работала вражеская ствольная артиллерия. Жители Михальчишиной Слободы слышали по меньшей мере три взрыва, вероятнее всего, захватчики били из миномета 120-мм калибра. В Гремяче фиксировались два обстрела: враг четыре раза ударил из миномета 82-мм.

В Сумской области захватчики атаковали облцентр. В Сумах был слышен один взрыв в результате сброса, вероятно, КАБ. В результате атаки ранения получили трое мирных жителей. Повреждены четыре частных дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Громко было накануне и в Сумском районе. В селе Могрица в результате применения захватчиками миномета 120-мм калибра прогремели четыре взрыва, а по Павловке захватчики произвели шесть выстрелов из миномета 82-мм калибра.

Село Высокое оккупанты в течение суток накрывали огнем дважды. В общей сложности раздалось 14 взрывов – вероятнее всего, враг бил из минометов 120-мм.

Юнаковка Сумского района слышала шесть взрывов: работала вражеская ствольная артиллерия. В результате обстрела поврежден частный дом.

Очень громко было в Волфино, которое захватчики накрыли огнем дважды. Семь взрывов прогремели в результате применения захватчиками 82-мм минометов, еще 29 взрывов раздалось, когда оккупанты били из АГС.

По меньшей мере восемь взрывов в результате обстрела из минометов 120-мм прогремели в Грабовском, там полностью разрушен частный дом, а из-за ударов с такого же вооружения по Мирополью (фиксировалось семь взрывов ) повреждения получило здание фермерского хозяйства.

Из минометов 120-мм захватчики также ударили по Яструбиному: там было слышно два взрыва.

В Ахтырском районе в селе Поповка прогремели четыре взрыва в результате применения врагом минометов 82-мм калибра, еще 12 – из-за обстрелов из АГС.

В Конотопском районе оккупанты обстреляли село Малушино: там раздались 8 взрывов в результате обстрела из минометов 120-мм калибра.

В Шосткинском районе захватчики обстреляли четыре населенных пункта. В селе Ходино фиксировалось пять взрывов из-за обстрела из минометов 120-мм, Бачевск захватчики атаковали FPV-дроном (был слышен один взрыв ). В населенном пункте Марчихина Буда жители слышали три "прихода" РСЗО, столько же взрывов, но уже в результате использования врагом минометов 120-мм, слышали и жители Старой Гуты.

"Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется", – добавили в ОК "Север".

Напомним, накануне, 12 апреля, россияне ударили по жилищному сектору и инфраструктуре Сум. В результате удара были травмированы три человека. Также вспыхнул пожар в нежилом помещении, повреждены окна двух административных нежилых помещений и 73 окна в трех жилых домах.