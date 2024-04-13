'Дети и взрослые': в ОВА сказали, сколько украинцев выехало из приграничья Черниговщины из-за обстрелов

Около 3,5 тысяч местных жителей, проживающих на приграничных территориях Черниговской области и постоянно сталкивающихся с вражескими обстрелами, переселились во временные помещения. Сейчас по всей территории области есть около 12,5 тысяч мест для временного пребывания лиц, которые отселяются из приграничья.

Об этом сообщил начальник Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, передает Укринформ. Он отметил, что принудительной эвакуации из этих районов нет, но сейчас принимаются все меры, чтобы люди имели возможность выехать.

"Мы не проводим принудительной эвакуации, но на сегодняшний день мы делаем все вместе с органами местного самоуправления для того, чтобы люди могли выехать. Во-первых, у нас есть около 12,5 тысячи мест для временного пребывания лиц, которые отселяются из приграничья. Это по всей территории области. Кстати, очень много таких мест находится именно в тех общинах, где люди и так живут, но южнее, подальше от границы. Потому что люди не хотят далеко выезжать. Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день из пограничника, которое постоянно обстреливается, уехало 3,5 тысячи жителей. Это и дети, и взрослые", – сказал Чаус.

Он отметил, что на сегодняшний день враг усилил обстрелы приграничья Черниговщины с применением FPV-дронов и управляемых авиационных ракет. В среднем, оккупанты совершают 15-17 обстрелов в сутки из разных видов оружия.

"Сейчас они (российские войска – ред.) увеличили количество FPV-дронов, которые делают сбросы, или дронов-камикадзе. Также на сегодня враг чаще начал применять авиацию, управляемые авиационные ракеты. И, соответственно, сегодня страдают те населенные пункты, которые постоянно обстреливаются, там проживают около 15 тысяч человек", – отметил начальник Черниговской ОВА.

Он добавил, что вражеские войска не выбирают военные объекты для обстрелов, но они ведут огонь непосредственно по людям и гражданской инфраструктуре.

Как писал OBOZ.UA, утром 13 апреля войска Российской Федерации ударили по гражданскому авто в приграничье Новгород-Северского района Черниговской области. Водитель погиб, ему было 33 года.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска Российской Федерации днем 13 апреля ударили еще раз по Купянщине на Харьковщине. В результате вражеской атаки с применением БПЛА пострадал водитель бригады экстренной медицинской помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!