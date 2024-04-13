Оккупанты обстреляли гражданское авто на Черниговщине: погиб водитель. Фото

В Черниговской области утром 13 апреля войска Российской Федерации ударили по гражданскому авто. Водитель погиб.

Жертве вражеского обстрела было 33 года. Трагедию подтвердила в Telegram Национальная полиция Украины.

"Утром россияне убили мужчину, который вез продукты жителям сел пограничья", – рассказали правоохранители.

На фото с места вражеского удара видно, что транспортное средство загорелось. Машиной управлял житель Новгород-Северского 1990 года рождения, установили следователи. Украинец получил смертельные ранения.

На месте ЧП работали стражи правопорядка, спасатели и медики. Глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус уточнил, что обстрел произошел в приграничье Новгород-Северского района.

Как писал OBOZ.UA, 9 апреля российские террористы обстреляли из артиллерии и РСЗО город Семеновка на Черниговщине. Вследствие атаки погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

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