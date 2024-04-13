На Харьковщине вражеский дрон сбросил боеприпас на бригаду экстренной помощи

Оккупационные войска Российской Федерации днем 13 апреля в очередной раз ударили по Купянщине на Харьковщине. В результате вражеской атаки с применением БПЛА пострадал водитель бригады экстренной медицинской помощи.

Инцидент произошел после 13:00 в субботу. Об этом рассказал в своем официальном Telegram-канале глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Чиновник сообщил, что российские захватчики сбросили боеприпас с дрона. Травмированному водителю 58 лет. Он приехал по вызову в Петропавловку Купянского района, где и прогремел взрыв.

Указанный населенный пункт находится недалеко от линии боевого столкновения.

"Медики оказали всю необходимую помощь", – написал руководитель ОГА.

Харьковская облпрокуратура уточнила, что инцидент случился около 13:30. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).

Как писал OBOZ.UA, утром 13 апреля войска Российской Федерации ударили по гражданскому авто в приграничье Новгород-Северского района Черниговской области. Водитель погиб, ему было 33 года.

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